sequence написав:[ Позволю себе просто заметить, что мокшанскую армию тоже все унижали и фуфлили 8 лет, но потом как-то ... неудобно стало что-ли. Ну да я понял, раздел "сухопутные силы" вы не открывали, количество техники на вооружении не интересно, о чем еще дискутировать? Пойду лучше о стройматериалах ))
Да ну, мокшанскую армию наоборот все переоценивали. Мне знакомые из рф, на все мои видео с их убогой армией приводили в пример то, сколько продержалась Франция против Гитлера. То есть они пытались показать, что месяц, пока держится Украина это ниочем и Французы продержались условных три месяца. А сейчас оказывается, что вторая армия мира пытается завоевать небольшое коррупционное государство уже пол года. Берут количеством, безлимитными складами вооружий, ну и долбоёбы в украинском командовании тоже добавляют свою ложку дёгтя А об армии тоже многое говорит, когда ее состав пиздит берцы со складов всу))
pesikot написав:.. У меня брат там был, в войсках Белорусии Не на самых последних должностях
Вся та армия - полный фуфел. ..
Позволю себе просто заметить, что мокшанскую армию тоже все унижали и фуфлили 8 лет, но потом как-то ... неудобно стало что-ли. Ну да я понял, раздел "сухопутные силы" вы не открывали, количество техники на вооружении не интересно, о чем еще дискутировать? Пойду лучше о стройматериалах ))
Иди, иди
Только есть один нюанс
Мокшанская армия ставила себя, как вторая армия мира И где результаты ?
Но ты показал, что ты за мокшанскую армию Сюрприз
PS. Вот даёшь людям шанс, а они всё равно за РФ Кидаются, шо дурні Не ожидал, не ожидал А вроде не глупый
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 03 сер, 2022 17:14, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:..Откуда у тебя такие сведения ? Выдаешь свои желания ?
нет. 10 лет смотрю на количество учений там, на их вооружение, часть из которого они делают сами, часть в кооперации с РФ. Работал там пять лет назад недолго. Мне нечего городить лишнего, можете в педивикии сами все почитать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%81%D1%8C у них армия маленькая, правильно назвать это корпусом, а не армией, но все поддерживается на ходу, и если в штате числится условный "пулемет Максим 1943 г.в.", значит, он есть и стреляет. Содержание корпуса относительно недорого и он вполне боеспособен. До Киева не дойдут, но нервы могут потрепать. Но вам то с дивана канэшно виднее.
Кстати, одноклассник выбравший путь кадрового военного рф и вышедший на пенсию в 2010 году был неприятно удивлен от моих весенних видео. Говорит до 2010 все было намного лучше. Он тоже там где-то воевал убд, но был немного шокирован от потерь, тактических решений и обмундирования рф. Правда в марте после всех видео и масштаба сказал, чтоб мы тут готовились и, что с точки зрения военного это всё очень и очень надолго.
По воєнкоматам Отримав повістку , прийшов , подивився з середини що і як.... Висновок 1 Воєнкомати просто приводять в порядок облік, при чому роблять це відносно примітивно , просто всовуючи повістки в двері.. Хочеш - приходь Не хочеш - мама ріма скаже що нічого не отримувала і ти два рази не прийдеш...бо ніхто , ніде , ні за що не розписувався 2 З тих хто прийшов 25% - могли й не приходити, бо неозброєним оком видно що для служби вони не підходять ні під яким соусом 25% - принесли документи по яким не підходять( в основному медичні, але були й юридичні обгрунтування) і ці документи просто зафіксували 25% ( і я в тому числі) не маючи ніяких документів про негодність , були відбраковані під час медкомісії..але не забраковані а відправлені для більш поглибленого вивчення питання(годен/не годен) , при чому відбраковка була зафіксована, а відправили просто для того , щоб Головний Лікар медкомісії просто мала документальне підтвердження, що вона забракувала своїм підписом - обгрунтовано 25% були признані годними і відправлені додому з стандартною фразою Як тільки буде треба - ми Вас викличемо 3 Мої скромні аналітичні здібності , дають мені можливість стверджувати , що як мінімум 10000-15000 прибувших в місяць по Україні - признані годними.
Тепер по втратам ( моя суперечка з ніком криміналіст) Є така Книга Памяті Львівщини... В неї вносять всіх загиблих після початку активної фази Станом на 01-05-2022 - там 150 записів... Звідси можна вивести втрати з якоюсь точністю... 40 млн( населення України)/2,5 млн(населення Львівщини)*150 загиблих з Львівщини =2400 загиблих по Україні за перших 70 днів війни.... Так як травень був піковим по кількості загиблих , а червень/липень мав більше ніж березень/квітень... То можна припустити наступні втрати березень/квітень по 1200 осіб в місяць=20 осіб в день травень приблизно 3000 осіб в місяць = 100 осіб в день червень/липень приблизно 2000 осіб в місяць=33 осіб в день Всього станом на сьогодні 9500-10000 осіб з початку операції....