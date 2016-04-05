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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1903190419051906>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:09

  sequence написав:[
Позволю себе просто заметить, что мокшанскую армию тоже все унижали и фуфлили 8 лет, но потом как-то ... неудобно стало что-ли.
Ну да я понял, раздел "сухопутные силы" вы не открывали, количество техники на вооружении не интересно, о чем еще дискутировать?
Пойду лучше о стройматериалах ))

Да ну, мокшанскую армию наоборот все переоценивали. Мне знакомые из рф, на все мои видео с их убогой армией приводили в пример то, сколько продержалась Франция против Гитлера. То есть они пытались показать, что месяц, пока держится Украина это ниочем и Французы продержались условных три месяца. А сейчас оказывается, что вторая армия мира пытается завоевать небольшое коррупционное государство уже пол года. Берут количеством, безлимитными складами вооружий, ну и долбоёбы в украинском командовании тоже добавляют свою ложку дёгтя
А об армии тоже многое говорит, когда ее состав пиздит берцы со складов всу))
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:11

  sequence написав:
  pesikot написав:..
У меня брат там был, в войсках Белорусии
Не на самых последних должностях

Вся та армия - полный фуфел.
..

Позволю себе просто заметить, что мокшанскую армию тоже все унижали и фуфлили 8 лет, но потом как-то ... неудобно стало что-ли.
Ну да я понял, раздел "сухопутные силы" вы не открывали, количество техники на вооружении не интересно, о чем еще дискутировать?
Пойду лучше о стройматериалах ))

Иди, иди

Только есть один нюанс

Мокшанская армия ставила себя, как вторая армия мира
И где результаты ?

Но ты показал, что ты за мокшанскую армию :)
Сюрприз :)

PS. Вот даёшь людям шанс, а они всё равно за РФ :)
Кидаются, шо дурні :)
Не ожидал, не ожидал
А вроде не глупый
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 03 сер, 2022 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:11

  sequence написав:У Беларусов неплохая армия, хоть и ни разу не воевавшая, но вышколенная и обученная.

Це ти з дивану бачиш чи Лука особисто сказав? :D :D Але жги ще, не зупиняйся.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, что то знакомым полицейским, которые сейчас в окопах под Краматорском сказали, что получат голую зп, без надбавки. Пока не доказано, тк не получали за прошедший месяц, но устно донесли
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:15

  sequence написав:
  pesikot написав:..Откуда у тебя такие сведения ? Выдаешь свои желания ?
нет. 10 лет смотрю на количество учений там, на их вооружение, часть из которого они делают сами, часть в кооперации с РФ. Работал там пять лет назад недолго.
Мне нечего городить лишнего, можете в педивикии сами все почитать
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%81%D1%8C
у них армия маленькая, правильно назвать это корпусом, а не армией, но все поддерживается на ходу, и если в штате числится условный "пулемет Максим 1943 г.в.", значит, он есть и стреляет.
Содержание корпуса относительно недорого и он вполне боеспособен. До Киева не дойдут, но нервы могут потрепать.
Но вам то с дивана канэшно виднее.

Читати в вікіпедії про силу армії. :D :D :D :D Жги еще!
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, одноклассник выбравший путь кадрового военного рф и вышедший на пенсию в 2010 году был неприятно удивлен от моих весенних видео. Говорит до 2010 все было намного лучше. Он тоже там где-то воевал убд, но был немного шокирован от потерь, тактических решений и обмундирования рф. Правда в марте после всех видео и масштаба сказал, чтоб мы тут готовились и, что с точки зрения военного это всё очень и очень надолго.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:полицейским

Зміни ж були. Вони не торкнулись ЗСУ. Ті все як і раніше отримують. А поліцаям треба потрапити в БР-ку. Щодня.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:35

  Hotab написав:
  hume написав:полицейским

Зміни ж були. Вони не торкнулись ЗСУ. Ті все як і раніше отримують. А поліцаям треба потрапити в БР-ку. Щодня.

Думаю не много будет желающих среди полицейсктх сидеть под огнем за 20 кгрн
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:38

По воєнкоматам
Отримав повістку , прийшов , подивився з середини що і як....
Висновок
1 Воєнкомати просто приводять в порядок облік, при чому роблять це відносно примітивно , просто всовуючи повістки в двері..
Хочеш - приходь
Не хочеш - мама ріма скаже що нічого не отримувала і ти два рази не прийдеш...бо ніхто , ніде , ні за що не розписувався
2 З тих хто прийшов
25% - могли й не приходити, бо неозброєним оком видно що для служби вони не підходять ні під яким соусом
25% - принесли документи по яким не підходять( в основному медичні, але були й юридичні обгрунтування) і ці документи просто зафіксували
25% ( і я в тому числі) не маючи ніяких документів про негодність , були відбраковані під час медкомісії..але не забраковані а відправлені для більш поглибленого вивчення питання(годен/не годен) , при чому відбраковка була зафіксована, а відправили просто для того , щоб Головний Лікар медкомісії просто мала документальне підтвердження, що вона забракувала своїм підписом - обгрунтовано
25% були признані годними і відправлені додому з стандартною фразою
Як тільки буде треба - ми Вас викличемо
3 Мої скромні аналітичні здібності , дають мені можливість стверджувати , що як мінімум 10000-15000 прибувших в місяць по Україні - признані годними.

Тепер по втратам ( моя суперечка з ніком криміналіст)
Є така Книга Памяті Львівщини...
В неї вносять всіх загиблих після початку активної фази
Станом на 01-05-2022 - там 150 записів...
Звідси можна вивести втрати з якоюсь точністю...
40 млн( населення України)/2,5 млн(населення Львівщини)*150 загиблих з Львівщини =2400 загиблих по Україні за перших 70 днів війни....
Так як травень був піковим по кількості загиблих , а червень/липень мав більше ніж березень/квітень...
То можна припустити наступні втрати
березень/квітень по 1200 осіб в місяць=20 осіб в день
травень приблизно 3000 осіб в місяць = 100 осіб в день
червень/липень приблизно 2000 осіб в місяць=33 осіб в день
Всього станом на сьогодні 9500-10000 осіб з початку операції....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ось, по білоруській армії в картинках.
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