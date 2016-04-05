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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 сер, 2022 17:57
https://fb.watch/eGl5AJSy78/
Почему важно отступать и маневрировать.
Чем они их мотивируют? Они, что смелые такие или как?
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Faceless, Ірина_, Модератор
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