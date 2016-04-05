Додано: Сер 03 сер, 2022 17:38

По воєнкоматам

Отримав повістку , прийшов , подивився з середини що і як....

Висновок

1 Воєнкомати просто приводять в порядок облік, при чому роблять це відносно примітивно , просто всовуючи повістки в двері..

Хочеш - приходь

Не хочеш - мама ріма скаже що нічого не отримувала і ти два рази не прийдеш...бо ніхто , ніде , ні за що не розписувався

2 З тих хто прийшов

25% - могли й не приходити, бо неозброєним оком видно що для служби вони не підходять ні під яким соусом

25% - принесли документи по яким не підходять( в основному медичні, але були й юридичні обгрунтування) і ці документи просто зафіксували

25% ( і я в тому числі) не маючи ніяких документів про негодність , були відбраковані під час медкомісії..але не забраковані а відправлені для більш поглибленого вивчення питання(годен/не годен) , при чому відбраковка була зафіксована, а відправили просто для того , щоб Головний Лікар медкомісії просто мала документальне підтвердження, що вона забракувала своїм підписом - обгрунтовано

25% були признані годними і відправлені додому з стандартною фразою

Як тільки буде треба - ми Вас викличемо

3 Мої скромні аналітичні здібності , дають мені можливість стверджувати , що як мінімум 10000-15000 прибувших в місяць по Україні - признані годними.



Тепер по втратам ( моя суперечка з ніком криміналіст)

Є така Книга Памяті Львівщини...

В неї вносять всіх загиблих після початку активної фази

Станом на 01-05-2022 - там 150 записів...

Звідси можна вивести втрати з якоюсь точністю...

40 млн( населення України)/2,5 млн(населення Львівщини)*150 загиблих з Львівщини =2400 загиблих по Україні за перших 70 днів війни....

Так як травень був піковим по кількості загиблих , а червень/липень мав більше ніж березень/квітень...

То можна припустити наступні втрати

березень/квітень по 1200 осіб в місяць=20 осіб в день

травень приблизно 3000 осіб в місяць = 100 осіб в день

червень/липень приблизно 2000 осіб в місяць=33 осіб в день

Всього станом на сьогодні 9500-10000 осіб з початку операції....