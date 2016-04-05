Це ти з дивану бачиш чи Лука особисто сказав? Але жги ще, не зупиняйся.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 17:11
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кстати, что то знакомым полицейским, которые сейчас в окопах под Краматорском сказали, что получат голую зп, без надбавки. Пока не доказано, тк не получали за прошедший месяц, но устно донесли
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:15
Читати в вікіпедії про силу армії. Жги еще!
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кстати, одноклассник выбравший путь кадрового военного рф и вышедший на пенсию в 2010 году был неприятно удивлен от моих весенних видео. Говорит до 2010 все было намного лучше. Он тоже там где-то воевал убд, но был немного шокирован от потерь, тактических решений и обмундирования рф. Правда в марте после всех видео и масштаба сказал, чтоб мы тут готовились и, что с точки зрения военного это всё очень и очень надолго.
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:35
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:38
По воєнкоматам
Отримав повістку , прийшов , подивився з середини що і як....
Висновок
1 Воєнкомати просто приводять в порядок облік, при чому роблять це відносно примітивно , просто всовуючи повістки в двері..
Хочеш - приходь
Не хочеш - мама ріма скаже що нічого не отримувала і ти два рази не прийдеш...бо ніхто , ніде , ні за що не розписувався
2 З тих хто прийшов
25% - могли й не приходити, бо неозброєним оком видно що для служби вони не підходять ні під яким соусом
25% - принесли документи по яким не підходять( в основному медичні, але були й юридичні обгрунтування) і ці документи просто зафіксували
25% ( і я в тому числі) не маючи ніяких документів про негодність , були відбраковані під час медкомісії..але не забраковані а відправлені для більш поглибленого вивчення питання(годен/не годен) , при чому відбраковка була зафіксована, а відправили просто для того , щоб Головний Лікар медкомісії просто мала документальне підтвердження, що вона забракувала своїм підписом - обгрунтовано
25% були признані годними і відправлені додому з стандартною фразою
Як тільки буде треба - ми Вас викличемо
3 Мої скромні аналітичні здібності , дають мені можливість стверджувати , що як мінімум 10000-15000 прибувших в місяць по Україні - признані годними.
Тепер по втратам ( моя суперечка з ніком криміналіст)
Є така Книга Памяті Львівщини...
В неї вносять всіх загиблих після початку активної фази
Станом на 01-05-2022 - там 150 записів...
Звідси можна вивести втрати з якоюсь точністю...
40 млн( населення України)/2,5 млн(населення Львівщини)*150 загиблих з Львівщини =2400 загиблих по Україні за перших 70 днів війни....
Так як травень був піковим по кількості загиблих , а червень/липень мав більше ніж березень/квітень...
То можна припустити наступні втрати
березень/квітень по 1200 осіб в місяць=20 осіб в день
травень приблизно 3000 осіб в місяць = 100 осіб в день
червень/липень приблизно 2000 осіб в місяць=33 осіб в день
Всього станом на сьогодні 9500-10000 осіб з початку операції....
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ось, по білоруській армії
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Почему важно отступать и маневрировать.
Чем они их мотивируют? Они, что смелые такие или как?
Додано: Сер 03 сер, 2022 19:15
Цікаво а де амери беруть(брали) інфу де кучкуються рос. генерали? [/quote]
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там где и информацию о начале войны.
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