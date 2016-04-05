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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:16
Международный уголовный суд не может применить статью об агрессии конкретно к войне России против Украины.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Укринформу".
"В его (Международного уголовного суда) статуте написано, что одним из преступлений, за которые он может судить, является агрессия.
Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», – заявил министр.
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:20
hume написав: Hotab написав: hume написав:
полицейским
Зміни ж були. Вони не торкнулись ЗСУ. Ті все як і раніше отримують. А поліцаям треба потрапити в БР-ку. Щодня.
Думаю не много будет желающих среди полицейсктх сидеть под огнем за 20 кгрн
читайте официальные новости а не сплетни-Резников сказал же что задержут чуток выплаты
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:23
Грйс-мэн написав:
Международный уголовный суд не может применить статью об агрессии конкретно к войне России против Украины.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Укринформу".
"В его (Международного уголовного суда) статуте написано, что одним из преступлений, за которые он может судить, является агрессия.
Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», – заявил министр.
до одного места эти суды!!!
Резня в Сребренице была в 1995 году,решение Гаагского требунала было только в 2007 году.
Про сбитый малазийский Боинг в 2014 напомнить сколько суд идёт
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:37
sequence написав: flyman написав:
..
А що більш нема чим, тільки від лопат черенки?
А як вистрелять по Мозирю, то що буде?
..
У нас нет ничего дальнобойного кроме Хаймарсов, Точки-У закончились, смерчи тоже или на подходе. Пострелять в Беларусь просто так, чтобы на себя еще беды накликать, это надо быть уже совсем дефективным. У Беларусов неплохая армия, хоть и ни разу не воевавшая, но вышколенная и обученная.
Хайерсы у нас-то не заберут, если начнем шмалять. Ракет больше не будет, можете в цоколе Бучи организовать контрафактное производство
M982 Excalibur — 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) увеличенной дальности, запускаемый из ствола гаубицы, дальность Block 1a-2: — 40-60 км
кстати эти снаряды я иногда на даче слышу, ни с чем не спутать...
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edvardd
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:42
konstantin kirovograd написав:
в начале войны мы убивали российских генералов каждую неделю.
потом помню прошла информация в Таймс или что-то подобное что соссия наехала на сша чтобы те не сливали инфу про центры принятия решений где генералы кучкуются.
я тогда подумал фейк наверное.Но в итоге за месяца 2-3 последних я не помню сообщений о убитых генералах.
так сами же пишите в начале войны всех убили
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vitaliian
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