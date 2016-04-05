flyman написав:.. А що більш нема чим, тільки від лопат черенки? А як вистрелять по Мозирю, то що буде? ..
У нас нет ничего дальнобойного кроме Хаймарсов, Точки-У закончились, смерчи тоже или на подходе. Пострелять в Беларусь просто так, чтобы на себя еще беды накликать, это надо быть уже совсем дефективным. У Беларусов неплохая армия, хоть и ни разу не воевавшая, но вышколенная и обученная. Хайерсы у нас-то не заберут, если начнем шмалять. Ракет больше не будет, можете в цоколе Бучи организовать контрафактное производство
M982 Excalibur — 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) увеличенной дальности, запускаемый из ствола гаубицы, дальность Block 1a-2: — 40-60 км кстати эти снаряды я иногда на даче слышу, ни с чем не спутать...
konstantin kirovograd написав:в начале войны мы убивали российских генералов каждую неделю. потом помню прошла информация в Таймс или что-то подобное что соссия наехала на сша чтобы те не сливали инфу про центры принятия решений где генералы кучкуются. я тогда подумал фейк наверное.Но в итоге за месяца 2-3 последних я не помню сообщений о убитых генералах.
так сами же пишите в начале войны всех убили. А если серьезно, любой инфы стало на порядок меньше, наверное жестко запретили фоткать пленных, документы, рассказывать по 200х генералов. Поудалял 80% тг каналов из которых ранее получал оперативные сводки. Фото сбитого в феврале ил 76 под Васильковым до сих пор не показали. А был ли мальчик.
Я считаю, что решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина в тот момент, когда во время встречи "Нормандской четверки" [тогдашний канцлер Германии Ангела] Меркель, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [президент Украины Владимир] Зеленский, Путин, [глава Офиса президента Андрей] Ермак и [бывший помощник Путина Владислав] Сурков... И Путин ожидал подписания Минских соглашений и был такой довольный, вальяжный, как и все остальные, в общем-то. И вдруг Зеленский отказался подписать. Я думаю, что это стоило карьеры Суркову, без сомнения.
– С Сурковым там была истерика. Я просто был в этот момент в Париже в кулуарах переговоров. С Сурковым была истерика. Он бросал бумаги на пол Ермаку.
– Ну, я не удивляюсь. Я этого не знал – подробностей. И не очень верю в те слухи, что его избила охрана или что-то. Вряд ли. Но всякое может быть. Я не знаю. Но то, что он в этот момент для Путина умер или стал врагом, – это было очевидно. Потому что Путину, очевидно, было обещано, что соглашения будут подписаны и это согласовано с Зеленским и Ермаком. И когда Путин вот так вот, зазря, съездил, это было его решение: что это последняя встреча с Зеленским и впереди месть. А месть – это месть не только Зеленскому, это месть всей Украине https://m.gordonua.com/publications/mil ... 19509.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 сер, 2022 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Когда стояли у ДАП - даже совковым оружием выносили целые батареи из города. Сейчас, судя по льющейся геббельсовщине и БПЛА, и РСЗО, и дроны-камикадзе,..... да всё высокоточное! - "Кто-то" - "звизтит" вам не здаётся? А в то же самое время:
Як йдеться в опублікованому розпорядженні, евакуація має здійснюватись у безпечні райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.
Крім того, згідно з документом, організовувати та проводити обов'язкову евакуацію доручено головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) разом з Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за участю Служби безпеки, акціонерного товариства «Укрзалізниця».
Интересно кто-то представляет, что это за цифры - или форсируется бюджет и увеличение деловой активности средствами и костями переселенцев? А ка-же де оккупация? Парад с новым вооружением? Ленд лиз? Оборонка поднятая и реформированная? Зима в тёплой кроватке? Где победный вой кликуш, забалтывающих население, пока крысы вывозят последнее с Украины? ................................................. Чего-то не складывается? А как у Вас?
А Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Миколаївська?
Не зрозумів з Донецьком? Жителям об"ява: 12 годин на евакуацію, хто не зробив вигляд що не чув, вас попередили.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 сер, 2022 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Без обид - Вы, воткнули "что-то" далеко не то - будем считать, что Вы ошиблись. Ибо человек из Украины, или даже просто интересующийся событиями в ней по определению - не мог воткнуть такое. Полагаю даже из "диванного воинства". Вам об этом, чуть ли не ежедневно даётся расклад.
Без обид - Вы, воткнули "что-то" далеко не то - будем считать, что Вы ошиблись. Ибо человек из Украины, или даже просто интересующийся событиями в ней по определению - не мог воткнуть такое. Полагаю даже из "диванного воинства".
евакуація має здійснюватись у безпечні райони ... В Київській області нема безпечних районів? Ви з України - виникає часто запитання? Будем вважати що з ЛНР/ДНР.
flyman Ти ще до мого питання не дійшов? Дуууууже хотілось почути відповідь!(з аргументами, звичайно)
Успіх написав:
flyman написав:Якщо є зброя, нею тре завдавати максимальну шкоду ворогу
А давай трошки твій потік свідомості прикрию/зміню русло
От ти пишеш - "якщо зброя є, то..." - можна і то, друге, і третє... Ок. А от якщо її нема? Ну, не зовсім, але нема? Ну можеш слово "нема", замінити на слово "мало", чи "займало" - тоді що?
Тобто - є умовно 1300км лінії фронту, для неї, щоб лише втримати оборону (підкреслюю - НЕ наступ, а втримати оборону), знову умовно, нехай потрібно 100 Хаймарсів з боєкомплектом на кожного, нехай по 200ракет. А тепер УВАГА! Уяви, що є 80 Хаймарсів і з комплектом по 100ракет на кожного! І, тепер лише додай до уяви, що отака ситуація по кожній зброї - від ППО до танка, града і т.д. Уявив? Ну? Що тоді? Як будеш діяти? Теж гатити по бульбашах?