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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1902190319041905>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:16

Международный уголовный суд не может применить статью об агрессии конкретно к войне России против Украины.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Укринформу".

"В его (Международного уголовного суда) статуте написано, что одним из преступлений, за которые он может судить, является агрессия.

Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», – заявил министр.
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:20

  hume написав:
  Hotab написав:
  hume написав:полицейским

Зміни ж були. Вони не торкнулись ЗСУ. Ті все як і раніше отримують. А поліцаям треба потрапити в БР-ку. Щодня.

Думаю не много будет желающих среди полицейсктх сидеть под огнем за 20 кгрн

читайте официальные новости а не сплетни-Резников сказал же что задержут чуток выплаты
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:23

  Грйс-мэн написав:
Международный уголовный суд не может применить статью об агрессии конкретно к войне России против Украины.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Укринформу".

"В его (Международного уголовного суда) статуте написано, что одним из преступлений, за которые он может судить, является агрессия.

Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», – заявил министр.

до одного места эти суды!!!
Резня в Сребренице была в 1995 году,решение Гаагского требунала было только в 2007 году.
Про сбитый малазийский Боинг в 2014 напомнить сколько суд идёт
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:37

  sequence написав:
  flyman написав:..
А що більш нема чим, тільки від лопат черенки?
А як вистрелять по Мозирю, то що буде?
..

У нас нет ничего дальнобойного кроме Хаймарсов, Точки-У закончились, смерчи тоже или на подходе. Пострелять в Беларусь просто так, чтобы на себя еще беды накликать, это надо быть уже совсем дефективным. У Беларусов неплохая армия, хоть и ни разу не воевавшая, но вышколенная и обученная.
Хайерсы у нас-то не заберут, если начнем шмалять. Ракет больше не будет, можете в цоколе Бучи организовать контрафактное производство

M982 Excalibur — 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) увеличенной дальности, запускаемый из ствола гаубицы, дальность Block 1a-2: — 40-60 км
кстати эти снаряды я иногда на даче слышу, ни с чем не спутать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:42

  konstantin kirovograd написав:в начале войны мы убивали российских генералов каждую неделю.
потом помню прошла информация в Таймс или что-то подобное что соссия наехала на сша чтобы те не сливали инфу про центры принятия решений где генералы кучкуются.
я тогда подумал фейк наверное.Но в итоге за месяца 2-3 последних я не помню сообщений о убитых генералах.
так сами же пишите в начале войны всех убили. А если серьезно, любой инфы стало на порядок меньше, наверное жестко запретили фоткать пленных, документы, рассказывать по 200х генералов. Поудалял 80% тг каналов из которых ранее получал оперативные сводки. Фото сбитого в феврале ил 76 под Васильковым до сих пор не показали. А был ли мальчик.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:58

Из интервью Невзлина Гордону

Я считаю, что решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина в тот момент, когда во время встречи "Нормандской четверки" [тогдашний канцлер Германии Ангела] Меркель, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [президент Украины Владимир] Зеленский, Путин, [глава Офиса президента Андрей] Ермак и [бывший помощник Путина Владислав] Сурков... И Путин ожидал подписания Минских соглашений и был такой довольный, вальяжный, как и все остальные, в общем-то. И вдруг Зеленский отказался подписать. Я думаю, что это стоило карьеры Суркову, без сомнения.

– С Сурковым там была истерика. Я просто был в этот момент в Париже в кулуарах переговоров. С Сурковым была истерика. Он бросал бумаги на пол Ермаку.

– Ну, я не удивляюсь. Я этого не знал – подробностей. И не очень верю в те слухи, что его избила охрана или что-то. Вряд ли. Но всякое может быть. Я не знаю. Но то, что он в этот момент для Путина умер или стал врагом, – это было очевидно. Потому что Путину, очевидно, было обещано, что соглашения будут подписаны и это согласовано с Зеленским и Ермаком. И когда Путин вот так вот, зазря, съездил, это было его решение: что это последняя встреча с Зеленским и впереди месть. А месть – это месть не только Зеленскому, это месть всей Украине
https://m.gordonua.com/publications/mil ... 19509.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 сер, 2022 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:16

  Kudrjavuy написав:Интересная ВЕСЧЧЧЬ:
https://www.dialog.ua/war/256473_1659536586
Зображення
Когда стояли у ДАП - даже совковым оружием выносили целые батареи из города.
Сейчас, судя по льющейся геббельсовщине и БПЛА, и РСЗО, и дроны-камикадзе,..... да всё высокоточное!
- "Кто-то" - "звизтит" вам не здаётся?
А в то же самое время:
КУДИ ЕВАКУЮЮТЬ НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЧЧИНИ — КАБМІН ОПУБЛІКУВАВ ПЕРЕЛІК ОБЛАСТЕЙ
https://novosti.dn.ua/news/328504-kudy- ... k-oblastej
Кабінет міністрів розпорядився провести обов'язкову евакуацію населення Донеччини у безпечні райони 13 західних та центральних областей.

Як йдеться в опублікованому розпорядженні, евакуація має здійснюватись у безпечні райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Крім того, згідно з документом, організовувати та проводити обов'язкову евакуацію доручено головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) разом з Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за участю Служби безпеки, акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Интересно кто-то представляет, что это за цифры - или форсируется бюджет и увеличение деловой активности средствами и костями переселенцев?
А ка-же де оккупация?
Парад с новым вооружением?
Ленд лиз?
Оборонка поднятая и реформированная?
Зима в тёплой кроватке?
Где победный вой кликуш, забалтывающих население, пока крысы вывозят последнее с Украины?
.................................................
Чего-то не складывается?
А как у Вас?

А Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Миколаївська?

Не зрозумів з Донецьком?
Жителям об"ява: 12 годин на евакуацію, хто не зробив вигляд що не чув, вас попередили.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 сер, 2022 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:20

  flyman написав:А Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Миколаївська?

Без обид - Вы, воткнули "что-то" далеко не то - будем считать, что Вы ошиблись.
Ибо человек из Украины, или даже просто интересующийся событиями в ней по определению - не мог воткнуть такое.
Полагаю даже из "диванного воинства".
Вам об этом, чуть ли не ежедневно даётся расклад.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:22

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:А Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Миколаївська?

Без обид - Вы, воткнули "что-то" далеко не то - будем считать, что Вы ошиблись.
Ибо человек из Украины, или даже просто интересующийся событиями в ней по определению - не мог воткнуть такое.
Полагаю даже из "диванного воинства".


евакуація має здійснюватись у безпечні райони ...
В Київській області нема безпечних районів? Ви з України - виникає часто запитання? Будем вважати що з ЛНР/ДНР.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:26

flyman
Ти ще до мого питання не дійшов?
Дуууууже хотілось почути відповідь!(з аргументами, звичайно) ;)
  Успіх написав:
  flyman написав:Якщо є зброя, нею тре завдавати максимальну шкоду ворогу

А давай трошки твій потік свідомості прикрию/зміню русло ;)

От ти пишеш - "якщо зброя є, то..." - можна і то, друге, і третє...
Ок.
А от якщо її нема?
Ну, не зовсім, але нема?
Ну можеш слово "нема", замінити на слово "мало", чи "займало" - тоді що?

Тобто - є умовно 1300км лінії фронту, для неї, щоб лише втримати оборону (підкреслюю - НЕ наступ, а втримати оборону), знову умовно, нехай потрібно 100 Хаймарсів з боєкомплектом на кожного, нехай по 200ракет.
А тепер УВАГА!
Уяви, що є 80 Хаймарсів і з комплектом по 100ракет на кожного!
І, тепер лише додай до уяви, що отака ситуація по кожній зброї - від ППО до танка, града і т.д.
Уявив?
Ну?
Що тоді? Як будеш діяти?
Теж гатити по бульбашах?
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