Цікаво, тільки мені спало на думку, що поточна ситуація у Нагірному Карабасі - це результат тристоронньої зустрічі президентів рв, Туреччини та Іраку? Тієї самої зустрічі, де пу просив іранські беспілотники, а Ердоган начебто приїхав про укрзерно говорити
konstantin kirovograd написав:читайте официальные новости а не сплетни-Резников сказал же что задержут чуток выплаты
В смысле сплетни. У меня родственник под краматорском в окопе. Он полицейский из Киева. Хз, что там Резников говорит, я передаю то, что мне говорит человек из окопа, при этом он обычный полицейский капитан
fler написав:Цікаво, тільки мені спало на думку, що поточна ситуація у Нагірному Карабасі - це результат тристоронньої зустрічі президентів рв, Туреччини та Іраку? Тієї самої зустрічі, де пу просив іранські беспілотники, а Ердоган начебто приїхав про укрзерно говорити
Одна бабка нашептала, що РФ набридла Арменія і йде злив
Росія заявила про порушення контрактних зобов’язань щодо турбіни для газогону
Російська компанія «Газпром» у середу заявила, що через санкції країн Заходу постачання до Росії турбіни для газопроводу «Північний потік» неможливе. Про це йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу «Газпрому».
«Санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність нинішньої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на компресорну станцію «Портова» неможливим», – заявили у російській компанії.
Жодних додаткових пояснень цієї позиції в повідомленні не наводиться.
Я считаю, что решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина в тот момент, когда во время встречи "Нормандской четверки" [тогдашний канцлер Германии Ангела] Меркель, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [президент Украины Владимир] Зеленский, Путин, [глава Офиса президента Андрей] Ермак и [бывший помощник Путина Владислав] Сурков... И Путин ожидал подписания Минских соглашений и был такой довольный, вальяжный, как и все остальные, в общем-то. И вдруг Зеленский отказался подписать. Я думаю, что это стоило карьеры Суркову, без сомнения.
– С Сурковым там была истерика. Я просто был в этот момент в Париже в кулуарах переговоров. С Сурковым была истерика. Он бросал бумаги на пол Ермаку.
– Ну, я не удивляюсь. Я этого не знал – подробностей. И не очень верю в те слухи, что его избила охрана или что-то. Вряд ли. Но всякое может быть. Я не знаю. Но то, что он в этот момент для Путина умер или стал врагом, – это было очевидно. Потому что Путину, очевидно, было обещано, что соглашения будут подписаны и это согласовано с Зеленским и Ермаком. И когда Путин вот так вот, зазря, съездил, это было его решение: что это последняя встреча с Зеленским и впереди месть. А месть – это месть не только Зеленскому, это месть всей Украине https://m.gordonua.com/publications/mil ... 19509.html
все гораздо раньше, когда харьковские фанаты запели знаменитую песню в 2014м