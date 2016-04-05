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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1902190319041905
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:27

Цікаво, тільки мені спало на думку, що поточна ситуація у Нагірному Карабасі - це результат тристоронньої зустрічі президентів рв, Туреччини та Іраку? Тієї самої зустрічі, де пу просив іранські беспілотники, а Ердоган начебто приїхав про укрзерно говорити :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:27

  konstantin kirovograd написав:читайте официальные новости а не сплетни-Резников сказал же что задержут чуток выплаты

В смысле сплетни. У меня родственник под краматорском в окопе. Он полицейский из Киева. Хз, что там Резников говорит, я передаю то, что мне говорит человек из окопа, при этом он обычный полицейский капитан
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:35

  fler написав:Цікаво, тільки мені спало на думку, що поточна ситуація у Нагірному Карабасі - це результат тристоронньої зустрічі президентів рв, Туреччини та Іраку? Тієї самої зустрічі, де пу просив іранські беспілотники, а Ердоган начебто приїхав про укрзерно говорити :roll:

Одна бабка нашептала, що РФ набридла Арменія і йде злив
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:46

Росія заявила про порушення контрактних зобов’язань щодо турбіни для газогону

Російська компанія «Газпром» у середу заявила, що через санкції країн Заходу постачання до Росії турбіни для газопроводу «Північний потік» неможливе. Про це йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу «Газпрому».

«Санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність нинішньої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на компресорну станцію «Портова» неможливим», – заявили у російській компанії.

Жодних додаткових пояснень цієї позиції в повідомленні не наводиться.

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 65409.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:46

  vitaliian написав:
Я считаю, что решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина в тот момент, когда во время встречи "Нормандской четверки" [тогдашний канцлер Германии Ангела] Меркель, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [президент Украины Владимир] Зеленский, Путин, [глава Офиса президента Андрей] Ермак и [бывший помощник Путина Владислав] Сурков... И Путин ожидал подписания Минских соглашений и был такой довольный, вальяжный, как и все остальные, в общем-то. И вдруг Зеленский отказался подписать. Я думаю, что это стоило карьеры Суркову, без сомнения.

– С Сурковым там была истерика. Я просто был в этот момент в Париже в кулуарах переговоров. С Сурковым была истерика. Он бросал бумаги на пол Ермаку.

– Ну, я не удивляюсь. Я этого не знал – подробностей. И не очень верю в те слухи, что его избила охрана или что-то. Вряд ли. Но всякое может быть. Я не знаю. Но то, что он в этот момент для Путина умер или стал врагом, – это было очевидно. Потому что Путину, очевидно, было обещано, что соглашения будут подписаны и это согласовано с Зеленским и Ермаком. И когда Путин вот так вот, зазря, съездил, это было его решение: что это последняя встреча с Зеленским и впереди месть. А месть – это месть не только Зеленскому, это месть всей Украине
https://m.gordonua.com/publications/mil ... 19509.html


все гораздо раньше, когда харьковские фанаты запели знаменитую песню в 2014м
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:13

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:55

Не совсем про войну но может кому пригодится

В експериментах взяли участь близько 100 свиней. Вчені глибоко приспали тварин, а потім зупинили їхнє серце. Після того як вони були мертві протягом години, їх підключили до системи OrganEx і протягом шести годин давали «відновлювальний коктейль» Довідка
Коктейль з 13 сполук для переривання хімічних процесів, що завершуються загибеллю клітин.
. Через шість годин вчені розкрили органи свиней — серце, печінку та нирки — і ті були частково відновлені, принаймні деякі їхні функції. Так, у серці відновилася електрична активність, деякі клітини серцевого мʼяза змогли скорочуватися. Проте органи не функціонували на тому самому рівні, що й до смерті. Якоїсь миті голови та шиї свиней почали мимоволі рухатися. Це може бути ознакою того, що вони відновлюють деякі рухові функції, але це вимагатиме подальшого вивчення.

https://babel.ua/news/82438-amerikanski ... plantaciji.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 22:23

  flyman написав:Запитай Хотаба, чого він пішов у воєнні, а з поясом шахіда має бути флайман/зебра?


А шо, то Хотаб розповідає як легко і просто можна перемогти чи Флай з Зеброю? У нас на форумі майже кожен ховрашок-агроном ой пардон-військовий стратег!
drevlyanin
 
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