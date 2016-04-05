detroytred написав:Панове, це не відповідь. Це пиз-ць... Це точно держпосадовець???
В нього є тільки один варіант відповіді. Вояку-громадянину-людині, яка обурена станом, в якому опинилася.
Єдине, що він міг відповісти -- це довести, показати, що саме він зробив і робить усе можливе, як посадовець. Не просто вказати, що з'явилися Хаймерси, сімки й т.д., а хоча б на словах запевняти, що - звиняйте, але роблю все можливе й неможливе. Хоча б на словах. Нехай на словах.
Але відповісти -- аля папередники, аля ми усі до цього привели. І... практично підмінити предмет -- наче нічого екстраординарного, просто війна, просто важко, просто втрати. Хоча суть питання-то була -- що екстраординарне. Що підтримка артою практично відсутня, що ворог перемелює укріплення й захисників. На даній позиції, в Пісках.
Вы, об этом? https://fakty.ua/ru/405083-quot-edet-re ... i-v-peskah На превеликий жаль Он единственный, кто ответил и прямо по сути. Все эти годы я Вам прямым текстом подборкой новостей - констатирую тоже, тольк что называется "в Прямом эфире". Имел глупость искать опубликованные в постах подборки - увы,... - здесь то же существует свой собственник.
Ймовірно, ординські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять із підготовлених оборонних позицій у результаті ординських операцій з оточення на північний схід від населеного пункту.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Джерела «ДНР» і Кремля опублікували відео, в яких йдеться про те, що ординські війська витіснили українські війська з позицій навколо вентиляційного стовбура шахти «Бутівка» на південний захід від Авдіївки. Українські війська утримують позиції навколо вентиляційного стовбура шахти «Бутівка» з 2015 року і описують це розташування як найближчу українську позицію до Донецька та ключовий форпост для оборони Авдіївки.
Аналітики ISW прогнозують, що ординські сили захопили українські позиції, враховуючи туманні звіти українського Генштабу про «частково» успішне просування росіян у цьому районі.