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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1903190419051906
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 23:40

Киян закликають здавати кров для поранених військових
https://hromadske.radio/news/2022/08/03 ... iys-kovykh
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 23:42

  prodigy написав:все гораздо раньше, когда харьковские фанаты запели знаменитую песню в 2014м

еще раньше, есть некоторые факты, что еще в 2013 году велась подготовка к захвату Крыма, а все остальные события, просто сыграли ему на руку
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 23:45

  detroytred написав:Панове, це не відповідь. Це пиз-ць...
Це точно держпосадовець???

В нього є тільки один варіант відповіді. Вояку-громадянину-людині, яка обурена станом, в якому опинилася.

Єдине, що він міг відповісти -- це довести, показати, що саме він зробив і робить усе можливе, як посадовець.
Не просто вказати, що з'явилися Хаймерси, сімки й т.д., а хоча б на словах запевняти, що - звиняйте, але роблю все можливе й неможливе.
Хоча б на словах. Нехай на словах.

Але відповісти -- аля папередники, аля ми усі до цього привели. І... практично підмінити предмет -- наче нічого екстраординарного, просто війна, просто важко, просто втрати.
Хоча суть питання-то була -- що екстраординарне. Що підтримка артою практично відсутня, що ворог перемелює укріплення й захисників. На даній позиції, в Пісках.

Вы, об этом?
https://fakty.ua/ru/405083-quot-edet-re ... i-v-peskah
На превеликий жаль Он единственный, кто ответил и прямо по сути.
Все эти годы я Вам прямым текстом подборкой новостей - констатирую тоже, тольк что называется "в Прямом эфире".
Имел глупость искать опубликованные в постах подборки - увы,... - здесь то же существует свой собственник.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 23:52

  fler написав:Цікаво, тільки мені спало на думку, що поточна ситуація у Нагірному Карабасі - це результат ...

Вам даже прямой текст от Шредера выставил, график с датами... Невероятную заинтересованность Эрдогана в посредничестве между Украиной и РФ...
Вы, вероятно дама?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 00:01

  Zebra написав:
  prodigy написав:все гораздо раньше, когда харьковские фанаты запели знаменитую песню в 2014м

еще раньше,

Когда Крым "сделали Автономной Республикой Крым" :evil:
Україна - соборна країна!
І це був акт її знищення.
Стёр - можно написать многое, но это уже лишнее, а дуракам - всё равно не угодишь.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 00:09

https://bastion.tv/okupanti-sprobuyut-z ... isw_n48512
Окупанти змінили тактику на Донбасі

Ймовірно, ординські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять із підготовлених оборонних позицій у результаті ординських операцій з оточення на північний схід від населеного пункту.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Джерела «ДНР» і Кремля опублікували відео, в яких йдеться про те, що ординські війська витіснили українські війська з позицій навколо вентиляційного стовбура шахти «Бутівка» на південний захід від Авдіївки. Українські війська утримують позиції навколо вентиляційного стовбура шахти «Бутівка» з 2015 року і описують це розташування як найближчу українську позицію до Донецька та ключовий форпост для оборони Авдіївки.

Аналітики ISW прогнозують, що ординські сили захопили українські позиції, враховуючи туманні звіти українського Генштабу про «частково» успішне просування росіян у цьому районі.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 00:18

  Kudrjavuy написав:
  Zebra написав:
  prodigy написав:все гораздо раньше, когда харьковские фанаты запели знаменитую песню в 2014м
еще раньше,
Когда Крым "сделали Автономной Республикой Крым" :evil:
Україна - соборна країна!
І це був акт її знищення.
Стёр - можно написать многое, но это уже лишнее, а дуракам - всё равно не угодишь.

Згоден!!!
Краще було б з самого початку віддати росії Севастополь з бухтою, але ніяких АР!
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 07:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Згоден!!!
Краще було б з самого початку віддати росії Севастополь з бухтою, але ніяких АР!

Боюсь, що не в цьому корінь зла і це нічого не змінило би. Винна у всьому наша дурнувати українська ментальність: нацарювати і з'їбати. Якби з першого дня незалежності припинили красти без меж і без зупинок, то це і була би друга Франція - сильна могутня, озброєна і з високим рівнем життя. І ніяких би проросійських настроїв ні в Криму ні на сході і близько не було би. А так, маємо те що маємо - терпіли злодіїв при владі до 2014 року, самі потихеньку собі хто як міг "мутили" от і маємо результат. Але я не сильно звинувачую пересічних, риба гниє з голови, а народ наш, в цілому, набагато ліпший за "іноходоців" при владі, Революція Гідності тому прямий доказ.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 07:44

А тим часом, десь на Півдні...(не на вогневій)

- Все добре...
- Все нормально...
- Але пакуємо валізи бо х його знає... :mrgreen:
- Ну а що, така війна... Ми - ще не можемо, а вони - вже не можуть...


- Отак воюємо...
- Он там десь стоїть цілий противотанковий батальйон з рапірами - так вони давно стоять ніх не роблять... бо вони нах нікому не потрібні з рапірами, які на 3км стріляють... :mrgreen: - бо їх пусти на перід, то їх зразу розх....
- Тому відпочивайте пацани, але не розслабляйтесь!
- І ви ходите в наряди - то теж відповідальна робота...
- Ну і до листопада всі побувають у відпустці...
- Якщо питань нема, то відпочивайте... займайтесь своїми справами... :D
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:02

  pesikot написав:..
Но ты показал, что ты за мокшанскую армию :)
Сюрприз :)
..

я пишу 100500 раз о том, что нельзя недооценивать противника. Корпус РБ вполне боеспособен и может причинить значительный ущерб. Изначально речь, с подачи Зебры и Флая шла о том "чего мы не йопнем по Беларуси"
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