detroytred написав:Панове, це не відповідь. Це пиз-ць... Це точно держпосадовець???
В нього є тільки один варіант відповіді. Вояку-громадянину-людині, яка обурена станом, в якому опинилася.
Єдине, що він міг відповісти -- це довести, показати, що саме він зробив і робить усе можливе, як посадовець. Не просто вказати, що з'явилися Хаймерси, сімки й т.д., а хоча б на словах запевняти, що - звиняйте, але роблю все можливе й неможливе. Хоча б на словах. Нехай на словах.
Але відповісти -- аля папередники, аля ми усі до цього привели. І... практично підмінити предмет -- наче нічого екстраординарного, просто війна, просто важко, просто втрати. Хоча суть питання-то була -- що екстраординарне. Що підтримка артою практично відсутня, що ворог перемелює укріплення й захисників. На даній позиції, в Пісках.
Вы, об этом? https://fakty.ua/ru/405083-quot-edet-re ... i-v-peskah На превеликий жаль Он единственный, кто ответил и прямо по сути. Все эти годы я Вам прямым текстом подборкой новостей - констатирую тоже, тольк что называется "в Прямом эфире". Имел глупость искать опубликованные в постах подборки - увы,... - здесь то же существует свой собственник.
Ймовірно, ординські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять із підготовлених оборонних позицій у результаті ординських операцій з оточення на північний схід від населеного пункту.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Джерела «ДНР» і Кремля опублікували відео, в яких йдеться про те, що ординські війська витіснили українські війська з позицій навколо вентиляційного стовбура шахти «Бутівка» на південний захід від Авдіївки. Українські війська утримують позиції навколо вентиляційного стовбура шахти «Бутівка» з 2015 року і описують це розташування як найближчу українську позицію до Донецька та ключовий форпост для оборони Авдіївки.
Аналітики ISW прогнозують, що ординські сили захопили українські позиції, враховуючи туманні звіти українського Генштабу про «частково» успішне просування росіян у цьому районі.
Starikan написав:Згоден!!! Краще було б з самого початку віддати росії Севастополь з бухтою, але ніяких АР!
Боюсь, що не в цьому корінь зла і це нічого не змінило би. Винна у всьому наша дурнувати українська ментальність: нацарювати і з'їбати. Якби з першого дня незалежності припинили красти без меж і без зупинок, то це і була би друга Франція - сильна могутня, озброєна і з високим рівнем життя. І ніяких би проросійських настроїв ні в Криму ні на сході і близько не було би. А так, маємо те що маємо - терпіли злодіїв при владі до 2014 року, самі потихеньку собі хто як міг "мутили" от і маємо результат. Але я не сильно звинувачую пересічних, риба гниє з голови, а народ наш, в цілому, набагато ліпший за "іноходоців" при владі, Революція Гідності тому прямий доказ.
- Все добре... - Все нормально... - Але пакуємо валізи бо х його знає... - Ну а що, така війна... Ми - ще не можемо, а вони - вже не можуть...
- Отак воюємо... - Он там десь стоїть цілий противотанковий батальйон з рапірами - так вони давно стоять ніх не роблять... бо вони нах нікому не потрібні з рапірами, які на 3км стріляють... - бо їх пусти на перід, то їх зразу розх.... - Тому відпочивайте пацани, але не розслабляйтесь! - І ви ходите в наряди - то теж відповідальна робота... - Ну і до листопада всі побувають у відпустці... - Якщо питань нема, то відпочивайте... займайтесь своїми справами...
pesikot написав:.. Но ты показал, что ты за мокшанскую армию Сюрприз ..
я пишу 100500 раз о том, что нельзя недооценивать противника. Корпус РБ вполне боеспособен и может причинить значительный ущерб. Изначально речь, с подачи Зебры и Флая шла о том "чего мы не йопнем по Беларуси"