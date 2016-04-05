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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1904190519061907
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:05

  Zebra написав:..
Не смешите про армию Беларуси, во первых митивация

если начнем херачить по Беларуси, "митивация" появится.
Только беларусов тут не хватало, рядом с Киевом
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:06

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:36

Kudrjavuy
Так це все наш народ такий ... А президенти рулять куди вийде . Починаючи з Кравчука - який Кримом дуже хвалився між іншим ... А про Кучму тут взагалі багато хто говорив - що найкращий президент всіх часів ...
Я , наприклад , не уявляю навіть теоретично - що ж вони самі хотіли отримати . Найімовірніше - просто "як попало" та дивилися на московію ... Ну і самим урвати щось ...
От Ви регулярно про великі підприємства пишете . Так реально який % з них дійсно працював в прибуток ? Підозрюю , що мізерний ... А чому так ? А хто продавав регулярно москалям задешево ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:53

  Василь-Рівне написав:
  Starikan написав:Згоден!!!
Краще було б з самого початку віддати росії Севастополь з бухтою, але ніяких АР!

Боюсь, що не в цьому корінь зла і це нічого не змінило би. Винна у всьому наша дурнувати українська ментальність: нацарювати і з'їбати. Якби з першого дня незалежності припинили красти без меж і без зупинок, то це і була би друга Франція - сильна могутня, озброєна і з високим рівнем життя. І ніяких би проросійських настроїв ні в Криму ні на сході і близько не було би. А так, маємо те що маємо - терпіли злодіїв при владі до 2014 року, самі потихеньку собі хто як міг "мутили" от і маємо результат. Але я не сильно звинувачую пересічних, риба гниє з голови, а народ наш, в цілому, набагато ліпший за "іноходоців" при владі, Революція Гідності тому прямий доказ.

у вас помилка не до 2014, "терпіли" вживається в даному контексті в теперішньому часі.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:55

пасивненько

  sequence написав:
  Zebra написав:..
Не смешите про армию Беларуси, во первых митивация

если начнем херачить по Беларуси, "митивация" появится.
Только беларусов тут не хватало, рядом с Киевом

Пропонуєш пасивненько чекати, коли бульбаші підловлять вдалий момент і скіглити що фронт 100500 км. і 1млн при зброї замало.

Хто володіє ініціативою, той нав"язує правила.
Але ні, ждем, скіглим, плачемся.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отставить зраду) ей богу )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:22

Флай, будь мужиком - дай відповідь!

  Успіх написав:flyman
Ти ще до мого питання не дійшов?
Дуууууже хотілось почути відповідь!(з аргументами, звичайно) ;)
  Успіх написав:
  flyman написав:Якщо є зброя, нею тре завдавати максимальну шкоду ворогу

А давай трошки твій потік свідомості прикрию/зміню русло ;)

От ти пишеш - "якщо зброя є, то..." - можна і то, друге, і третє...
Ок.
А от якщо її нема?
Ну, не зовсім, але нема?
Ну можеш слово "нема", замінити на слово "мало", чи "займало" - тоді що?

Тобто - є умовно 1300км лінії фронту, для неї, щоб лише втримати оборону (підкреслюю - НЕ наступ, а втримати оборону), знову умовно, нехай потрібно 100 Хаймарсів з боєкомплектом на кожного, нехай по 200ракет.
А тепер УВАГА!
Уяви, що є 80 Хаймарсів і з комплектом по 100ракет на кожного!
І, тепер лише додай до уяви, що отака ситуація по кожній зброї - від ППО до танка, града і т.д.
Уявив?
Ну?
Що тоді? Як будеш діяти?
Теж гатити по бульбашах?
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Пропонуєш пасивненько чекати, коли бульбаші підловлять вдалий момент і скіглити що фронт 100500 км. і 1млн при зброї замало.

Хто володіє ініціативою, той нав"язує правила.
Але ні, ждем, скіглим, плачемся

Тож я дивлюсь, що бульбаші Сувалки про..ли, а ти ж їм так підказував, так підказував...:)
В їх конституції записана тільки оборона, наразі вони як велике придністров'я - тільки імпотентно лякають, і не треба їм давати привід для оголошення нам війни.
Ну, припустимо, вдаримо ми по летовищу, чи навіть двинемо на Мінськ - далі що? Будуть зустрічати українських асвабадітєлєй квітами?
lapay
 
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