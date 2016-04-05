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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1906190719081909>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:01

Не люблю коли викладають довгі відео, і сам такого уникаю, але цього разу зроблю виняток. Інтервю з Тарасом Чмутом, колишнім морпіхом, нині директором фонду "Повернися живим".
https://www.youtube.com/watch?v=AxAzy8EQfUM
Надзвичайно тверезий погляд на війну від людини, яка багато спілкується з військовими рівня комбата/комбрига. Без зайвого оптимізму і шапкозакидання.
Також тверезий погляд на майбутнє і минуле нашого ВПК. Про Богдану, Грім та Нептун. Без порохоботства та зрадойобства. Рекомендую...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:05

Наразі за кордоном перебувають 641 тисяча українських дітей шкільного віку, що на 30 тисяч менше, ніж було у травні.

Із Львівщини за кордон під час війни виїхало близько 10% учнів
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:14

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:Запрета не стрелять по Беларуси не было, неписанное условие по Рашке только.
Не смешите про армию Беларуси, во первых митивация, во вторых численность в 20 раз меньше российской.

ІМХО, атака по території Білоорусі - це великі ризики і мінімум результату.
Потенційний профіт - знищення кількох десятків білоруських сотдатів і одиниць техніки в безпосередній близькості від кордону.
Мінуси:
- витрата боєприпасів, яких і так бракує
- додатковий рознос стволів для знищення техніки, яка не факт, що воюватиме проти нас
- даємо казус бель Білорусі(не намальований на карті, як в лютому, а реальний), білоруси, які воювати не хочуть і не готові - можуть захотіти
- це буде негативно сприйнято нашими партнерами на Заході, що ще більше зменшить наявний БК.
Оцей пост +
Мінськ - далі що? Будуть зустрічати українських асвабадітєлєй квітами?
є вичерпною відповіддю на половину вчорашніх агалдєлих думок форумчан.
п.с. мо шо на сонці загеомагнітило, шо так рясно вчора дах зривало у багатьох.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:14

  sashaqbl написав:Не люблю коли викладають довгі відео, і сам такого уникаю, але цього разу зроблю виняток. Інтервю з Тарасом Чмутом, колишнім морпіхом, нині директором фонду "Повернися живим".
https://www.youtube.com/watch?v=AxAzy8EQfUM
Надзвичайно тверезий погляд на війну від людини, яка багато спілкується з військовими рівня комбата/комбрига. Без зайвого оптимізму і шапкозакидання.
Також тверезий погляд на майбутнє і минуле нашого ВПК. Про Богдану, Грім та Нептун. Без порохоботства та зрадойобства. Рекомендую...

Багато з чим можна погодитись, але:
- Що не так з Нептуном?
- Він не влучає.
- Але ж в Крейсер "Москва" влучив.
- Хай буде так.
Завіса.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:- Що не так з Нептуном?
- Він не влучає.
- Але ж в Крейсер "Москва" влучив.
- Хай буде так.

У вас є статистика пусків? У Чмута мабуть є, враховуючи тісну взаємодію ПЖ з ВМС.
Я розумію, що вам хочеться вірити, що в нас афігенна зброя, і якби не зеленський, то ми б рознесли вже пів росії, але часом варто дивитися більш обєктивно.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:27

Та невже???

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова допустила розрив дипломатичних відносин із США у разі визнання РФ країною-спонсором тероризму.Відповідну заяву вона зробила на брифінгу.
https://aspi.com.ua/news/novini-svitu/u ... #gsc.tab=0

Навіть не уявляю, як США переживуть цей розрив :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:44

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:- Що не так з Нептуном?
- Він не влучає.
- Але ж в Крейсер "Москва" влучив.
- Хай буде так.

У вас є статистика пусків? У Чмута мабуть є, враховуючи тісну взаємодію ПЖ з ВМС.

Не знаю, все залежить від того, від яких людей у нього інформація. По москві влучили дві, не думаю, що там дві зі ста, скоріш усього дві з двох.
Аж надто упереджене у нього ставлення до всього українського ВПК, це дуже контрастує. Виправдання переведення Нептуна з бази Краза на Татру взагалі смішні - "це виправило ряд недоліків". Яких? крісла стали комфортніші? Яка різниця, на якому шасі ці баняки з ракетами возити?
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 04 сер, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:не думаю, що там дві зі ста,
а скільки пусків було до того?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:49

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:не думаю, що там дві зі ста,
а скільки пусків було до того?

Хто зна. Думаю, ця інформація засекречена.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:ця інформація засекречена.
або просто не публікується. В Чмута, скоріш за все, є така інформація.
Щодо шасі - можливо й смішно. Але уявіть собі ситуацію, що пусків по "Москві" не відбулося, бо здох генератор вартістю 10 тис і акумулятор виявився розрядженим. Смішно?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 04 сер, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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