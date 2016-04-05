Не люблю коли викладають довгі відео, і сам такого уникаю, але цього разу зроблю виняток. Інтервю з Тарасом Чмутом, колишнім морпіхом, нині директором фонду "Повернися живим". https://www.youtube.com/watch?v=AxAzy8EQfUM Надзвичайно тверезий погляд на війну від людини, яка багато спілкується з військовими рівня комбата/комбрига. Без зайвого оптимізму і шапкозакидання. Також тверезий погляд на майбутнє і минуле нашого ВПК. Про Богдану, Грім та Нептун. Без порохоботства та зрадойобства. Рекомендую...
Zebra написав:Запрета не стрелять по Беларуси не было, неписанное условие по Рашке только. Не смешите про армию Беларуси, во первых митивация, во вторых численность в 20 раз меньше российской.
ІМХО, атака по території Білоорусі - це великі ризики і мінімум результату. Потенційний профіт - знищення кількох десятків білоруських сотдатів і одиниць техніки в безпосередній близькості від кордону. Мінуси: - витрата боєприпасів, яких і так бракує - додатковий рознос стволів для знищення техніки, яка не факт, що воюватиме проти нас - даємо казус бель Білорусі(не намальований на карті, як в лютому, а реальний), білоруси, які воювати не хочуть і не готові - можуть захотіти - це буде негативно сприйнято нашими партнерами на Заході, що ще більше зменшить наявний БК.
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Мінськ - далі що? Будуть зустрічати українських асвабадітєлєй квітами?
є вичерпною відповіддю на половину вчорашніх агалдєлих думок форумчан. п.с. мо шо на сонці загеомагнітило, шо так рясно вчора дах зривало у багатьох.
sashaqbl написав:Не люблю коли викладають довгі відео, і сам такого уникаю, але цього разу зроблю виняток. Інтервю з Тарасом Чмутом, колишнім морпіхом, нині директором фонду "Повернися живим". https://www.youtube.com/watch?v=AxAzy8EQfUM Надзвичайно тверезий погляд на війну від людини, яка багато спілкується з військовими рівня комбата/комбрига. Без зайвого оптимізму і шапкозакидання. Також тверезий погляд на майбутнє і минуле нашого ВПК. Про Богдану, Грім та Нептун. Без порохоботства та зрадойобства. Рекомендую...
Багато з чим можна погодитись, але: - Що не так з Нептуном? - Він не влучає. - Але ж в Крейсер "Москва" влучив. - Хай буде так. Завіса.
Schmit написав:- Що не так з Нептуном? - Він не влучає. - Але ж в Крейсер "Москва" влучив. - Хай буде так.
У вас є статистика пусків? У Чмута мабуть є, враховуючи тісну взаємодію ПЖ з ВМС. Я розумію, що вам хочеться вірити, що в нас афігенна зброя, і якби не зеленський, то ми б рознесли вже пів росії, але часом варто дивитися більш обєктивно.
Schmit написав:- Що не так з Нептуном? - Він не влучає. - Але ж в Крейсер "Москва" влучив. - Хай буде так.
У вас є статистика пусків? У Чмута мабуть є, враховуючи тісну взаємодію ПЖ з ВМС.
Не знаю, все залежить від того, від яких людей у нього інформація. По москві влучили дві, не думаю, що там дві зі ста, скоріш усього дві з двох. Аж надто упереджене у нього ставлення до всього українського ВПК, це дуже контрастує. Виправдання переведення Нептуна з бази Краза на Татру взагалі смішні - "це виправило ряд недоліків". Яких? крісла стали комфортніші? Яка різниця, на якому шасі ці баняки з ракетами возити?
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 04 сер, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
або просто не публікується. В Чмута, скоріш за все, є така інформація. Щодо шасі - можливо й смішно. Але уявіть собі ситуацію, що пусків по "Москві" не відбулося, бо здох генератор вартістю 10 тис і акумулятор виявився розрядженим. Смішно?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 04 сер, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.