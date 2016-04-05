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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 сер, 2022 10:53
sashaqbl написав: Schmit написав:
ця інформація засекречена.
або просто не публікується. В Чмута, скоріш за все, є така інформація.
Скоріше дезінформація.
sashaqbl написав:
Щодо шасі - можливо й смішно. Але уявіть собі ситуацію, що пусків по "Москві" не відбулося, бо здох генератор вартістю 10 тис і акумулятор виявився розрядженим. Смішно?
Генератор і в Татрі може здохнути, акумулятор - тим більше. Через такі дрібниці шасі не міняють.
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 04 сер, 2022 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 10:59
sashaqbl написав: Schmit написав:
ця інформація засекречена.
або просто не публікується. В Чмута, скоріш за все, є така інформація.
Щодо шасі - можливо й смішно. Але уявіть собі ситуацію, що пусків по "Москві" не відбулося, бо здох генератор вартістю 10 тис і акумулятор виявився розрядженим. Смішно?
Ага в блогера "совєршенно сєкретно" та "для особливого доступу" лежать роздруківки.
Вірю.
Але скоріше достовірне джерело: на лавці під під"їздом ОБС.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 11:04
flyman написав:
Ага в блогера "совєршенно сєкретно" та "для особливого доступу" лежать роздруківки.
Якраз в тому й прикол, що Чмут не блогер, а волонтер. І керівник найбільшого фонду в Україні, який досить тісно співпрацює з ЗСУ на рівні батальйон/бригада. Тому надійниних джерел класу ОБС(власне надійних і з доступом дло інформації) в нього вистачає.
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