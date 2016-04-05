або просто не публікується. В Чмута, скоріш за все, є така інформація. Щодо шасі - можливо й смішно. Але уявіть собі ситуацію, що пусків по "Москві" не відбулося, бо здох генератор вартістю 10 тис і акумулятор виявився розрядженим. Смішно?
Не дуже смішно, тому що якщо щось "здихатиме", то ремонтна база +запчастини в Кременчуці краще ніж в Чехії, та й народ краще знає як КрАЗ обслуговувати (недавно бачив передачу, як з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали").
flyman написав:Ага в блогера "совєршенно сєкретно" та "для особливого доступу" лежать роздруківки.
Якраз в тому й прикол, що Чмут не блогер, а волонтер. І керівник найбільшого фонду в Україні, який досить тісно співпрацює з ЗСУ на рівні батальйон/бригада. Тому надійниних джерел класу ОБС(власне надійних і з доступом дло інформації) в нього вистачає.
Для технічних висновків він має бути технічним спеціалістом, а не блогером чи волонтером, який з кимось там поговорив.
Puente написав:Kudrjavuy Так це все наш народ такий ... А президенти рулять куди вийде . Починаючи з Кравчука - який Кримом дуже хвалився між іншим ... А про Кучму тут взагалі багато хто говорив - що найкращий президент всіх часів ... Я , наприклад , не уявляю навіть теоретично - що ж вони самі хотіли отримати . Найімовірніше - просто "як попало" та дивилися на московію ... Ну і самим урвати щось ... От Ви регулярно про великі підприємства пишете . Так реально який % з них дійсно працював в прибуток ? Підозрюю , що мізерний ... А чому так ? А хто продавав регулярно москалям задешево ?
Не "Великі підприємства"!!! А Підприємства повного циклу. Куда везут уголь, руду,... - назад машины, технику, оборудование. Банкротила их "системная коррупция". Единым реальным заказчиком - были "москали", свои же продавали всех и всё(откат). В "прибыль" шли лишь ключевые позиции. И то фактически только те, что шли на ЕКСПОРТ. А остальные - не просто в "прибыль", а в создание новых образцов, в комуналку - ведь за каждым предприятием целые системы увязанные с коммунальным сектором, Обучение специалистов, обновление станочного парка, новые разработки, испытания, .... Что Воры всчитывали в убытки. "Приватизировал - убил, вырезал и сделал дядям ручкой"(самый яркий пример Стахановский коксохим - на форуме выставлял даже ОФИЦИАЛЬНЫЕ свидетельства директора...) Ведь завод построить можно, но где и кто будет на нём работать? Где и какие брать материалы? Я не зря Вам приводил в пример старый анекдот про Януковоща. - Ничего не изменилось. А слово "мобилизация" так и не зазвучало в экономике.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 04 сер, 2022 11:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Панове, це не відповідь. Це... Це точно держпосадовець???
В нього є тільки один варіант відповіді. Вояку-громадянину-людині, яка обурена станом, в якому опинилася.
Єдине, що він міг відповісти -- це довести, показати, що саме він зробив і робить усе можливе, як посадовець. Не просто вказати, що з'явилися Хаймерси, сімки й т.д., а хоча б на словах запевняти, що - звиняйте, але роблю все можливе й неможливе. Хоча б на словах. Нехай на словах.
Але відповісти -- аля папередники, аля ми усі до цього привели. І... практично підмінити предмет -- наче нічого екстраординарного, просто війна, просто важко, просто втрати. Хоча суть питання-то була -- що екстраординарне. Що підтримка артою практично відсутня, що ворог перемелює укріплення й захисників. На даній позиції, в Пісках.
Вы, об этом? https://fakty.ua/ru/405083-quot-edet-re ... i-v-peskah На превеликий жаль Он единственный, кто ответил и прямо по сути. Все эти годы я Вам прямым текстом подборкой новостей - констатирую тоже, тольк что называется "в Прямом эфире". Имел глупость искать опубликованные в постах подборки - увы,... - здесь то же существует свой собственник.
Сегодня, ситуация на участке Пески-Опытное существенно ухудшилась.... Враг контролирует все высоты и вышел до объездной https://liveuamap.com/ фронт покатился...(это для тех, кто знает Пески и обстановку с местностью)
flyman написав:Пропонуєш пасивненько чекати, коли бульбаші підловлять вдалий момент і скіглити що фронт 100500 км. і 1млн при зброї замало.
Хто володіє ініціативою, той нав"язує правила. Але ні, ждем, скіглим, плачемся
Тож я дивлюсь, що бульбаші Сувалки про..ли, а ти ж їм так підказував, так підказував... В їх конституції записана тільки оборона, наразі вони як велике придністров'я - тільки імпотентно лякають, і не треба їм давати привід для оголошення нам війни. Ну, припустимо, вдаримо ми по летовищу, чи навіть двинемо на Мінськ - далі що? Будуть зустрічати українських асвабадітєлєй квітами?
Матчастина))) стосовно аля "Хлопці, давайте підемо на Мінськ".
*Відповідно до статті 436 Кримінального кодексу України пропагандою війни визнаються публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.* https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Пропаганда_війни:_поняття_та_форми
З.и. Хоча сябрія може й не підпадає, бо з її території наносяться удари.
L написав:недавно бачив передачу, як з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"
воно то так, але якщо це допустимо до автомобілів постачання, то навряд чи ви захочете, щоб Вас в критичному стані евакуювала швидка, з якої зробили "ляльку" в гаражі. Аналогічно, ракету, вартісьтю в мільйон, між бойовими позиціями має переміщувати машина, яка не ламається, а не яку можна швидко зремонтувати. З "Богданою" - та ж історія. Відстрілялась і треба свялювати від відповіді - то міняти свічки запалювання наприклад - не найкращий час.