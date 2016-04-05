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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1907190819091910>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:17

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:ця інформація засекречена.
або просто не публікується. В Чмута, скоріш за все, є така інформація.
Щодо шасі - можливо й смішно. Але уявіть собі ситуацію, що пусків по "Москві" не відбулося, бо здох генератор вартістю 10 тис і акумулятор виявився розрядженим. Смішно?

Не дуже смішно, тому що якщо щось "здихатиме", то ремонтна база +запчастини в Кременчуці краще ніж в Чехії, та й народ краще знає як КрАЗ обслуговувати (недавно бачив передачу, як з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали").
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:21

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Ага в блогера "совєршенно сєкретно" та "для особливого доступу" лежать роздруківки.

Якраз в тому й прикол, що Чмут не блогер, а волонтер. І керівник найбільшого фонду в Україні, який досить тісно співпрацює з ЗСУ на рівні батальйон/бригада. Тому надійниних джерел класу ОБС(власне надійних і з доступом дло інформації) в нього вистачає.

Для технічних висновків він має бути технічним спеціалістом, а не блогером чи волонтером, який з кимось там поговорив.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:24

  Puente написав:Kudrjavuy
Так це все наш народ такий ... А президенти рулять куди вийде . Починаючи з Кравчука - який Кримом дуже хвалився між іншим ... А про Кучму тут взагалі багато хто говорив - що найкращий президент всіх часів ...
Я , наприклад , не уявляю навіть теоретично - що ж вони самі хотіли отримати . Найімовірніше - просто "як попало" та дивилися на московію ... Ну і самим урвати щось ...
От Ви регулярно про великі підприємства пишете . Так реально який % з них дійсно працював в прибуток ? Підозрюю , що мізерний ... А чому так ? А хто продавав регулярно москалям задешево ?

Не "Великі підприємства"!!!
А Підприємства повного циклу.
Куда везут уголь, руду,... - назад машины, технику, оборудование.
Банкротила их "системная коррупция".
Единым реальным заказчиком - были "москали", свои же продавали всех и всё(откат).
В "прибыль" шли лишь ключевые позиции. И то фактически только те, что шли на ЕКСПОРТ.
А остальные - не просто в "прибыль", а в создание новых образцов, в комуналку - ведь за каждым предприятием целые системы увязанные с коммунальным сектором, Обучение специалистов, обновление станочного парка, новые разработки, испытания, ....
Что Воры всчитывали в убытки.
"Приватизировал - убил, вырезал и сделал дядям ручкой"(самый яркий пример Стахановский коксохим - на форуме выставлял даже ОФИЦИАЛЬНЫЕ свидетельства директора...)
Ведь завод построить можно, но где и кто будет на нём работать?
Где и какие брать материалы?
Я не зря Вам приводил в пример старый анекдот про Януковоща.
- Ничего не изменилось.
А слово "мобилизация" так и не зазвучало в экономике.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 04 сер, 2022 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:29

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Панове, це не відповідь. Це...
Це точно держпосадовець???

В нього є тільки один варіант відповіді. Вояку-громадянину-людині, яка обурена станом, в якому опинилася.

Єдине, що він міг відповісти -- це довести, показати, що саме він зробив і робить усе можливе, як посадовець.
Не просто вказати, що з'явилися Хаймерси, сімки й т.д., а хоча б на словах запевняти, що - звиняйте, але роблю все можливе й неможливе.
Хоча б на словах. Нехай на словах.

Але відповісти -- аля папередники, аля ми усі до цього привели. І... практично підмінити предмет -- наче нічого екстраординарного, просто війна, просто важко, просто втрати.
Хоча суть питання-то була -- що екстраординарне. Що підтримка артою практично відсутня, що ворог перемелює укріплення й захисників. На даній позиції, в Пісках.

Вы, об этом?
https://fakty.ua/ru/405083-quot-edet-re ... i-v-peskah
На превеликий жаль Он единственный, кто ответил и прямо по сути.
Все эти годы я Вам прямым текстом подборкой новостей - констатирую тоже, тольк что называется "в Прямом эфире".
Имел глупость искать опубликованные в постах подборки - увы,... - здесь то же существует свой собственник.

Сегодня, ситуация на участке Пески-Опытное существенно ухудшилась.... Враг контролирует все высоты и вышел до объездной https://liveuamap.com/
фронт покатился...(это для тех, кто знает Пески и обстановку с местностью)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:48

https://youtu.be/_4fzq0PQArI
досить цікава бесіда.
П.п.Як вставити відео з ютуб? щось поки ні як не виходить
Востаннє редагувалось AlexMotel в Чет 04 сер, 2022 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:48

  lapay написав:
  flyman написав:Пропонуєш пасивненько чекати, коли бульбаші підловлять вдалий момент і скіглити що фронт 100500 км. і 1млн при зброї замало.

Хто володіє ініціативою, той нав"язує правила.
Але ні, ждем, скіглим, плачемся

Тож я дивлюсь, що бульбаші Сувалки про..ли, а ти ж їм так підказував, так підказував...:)
В їх конституції записана тільки оборона, наразі вони як велике придністров'я - тільки імпотентно лякають, і не треба їм давати привід для оголошення нам війни.
Ну, припустимо, вдаримо ми по летовищу, чи навіть двинемо на Мінськ - далі що? Будуть зустрічати українських асвабадітєлєй квітами?

Матчастина))) стосовно аля "Хлопці, давайте підемо на Мінськ".

*Відповідно до статті 436 Кримінального кодексу України пропагандою війни визнаються публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.*
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Пропаганда_війни:_поняття_та_форми

З.и.
Хоча сябрія може й не підпадає, бо з її території наносяться удари.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:55

  Успіх написав:
  konstantin kirovograd написав:на вопрос Потапу почему он с каменской не вернулись он сказал так самолёты не летают,это как лысый с квартала,а как я могу воевать я же толстый и плохо бегаю.

То капець!
Зато в нас тут одні Сталоне, Шварцнегери і Чак Норіси)))))

Хотя хотел конкретики по поводу другого поста(командирах и телефонах), но и этот в тему, фурор этого поста в фейсбуке только по причине того, що хлопец из Львова:
https://fakty.ua/ru/405083-quot-edet-re ... i-v-peskah
Вы не дали ни одной критики по этому поводу?
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Для технічних висновків він має бути технічним спеціалістом, а не блогером чи волонтером, який з кимось там поговорив.

Якщо я не помиляюсь, він закінчив авіаційний інститут, тому кваліфікації в нього вистачає.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  L написав:недавно бачив передачу, як з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"
воно то так, але якщо це допустимо до автомобілів постачання, то навряд чи ви захочете, щоб Вас в критичному стані евакуювала швидка, з якої зробили "ляльку" в гаражі. Аналогічно, ракету, вартісьтю в мільйон, між бойовими позиціями має переміщувати машина, яка не ламається, а не яку можна швидко зремонтувати. З "Богданою" - та ж історія. Відстрілялась і треба свялювати від відповіді - то міняти свічки запалювання наприклад - не найкращий час.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:33

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Для технічних висновків він має бути технічним спеціалістом, а не блогером чи волонтером, який з кимось там поговорив.

Якщо я не помиляюсь, він закінчив авіаційний інститут, тому кваліфікації в нього вистачає.

на Крази і Нептуни?
flyman
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  #<1 ... 1907190819091910>
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