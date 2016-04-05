L написав:недавно бачив передачу, як з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"
воно то так, але якщо це допустимо до автомобілів постачання, то навряд чи ви захочете, щоб Вас в критичному стані евакуювала швидка, з якої зробили "ляльку" в гаражі. Аналогічно, ракету, вартісьтю в мільйон, між бойовими позиціями має переміщувати машина, яка не ламається, а не яку можна швидко зремонтувати. З "Богданою" - та ж історія. Відстрілялась і треба свялювати від відповіді - то міняти свічки запалювання наприклад - не найкращий час.
Свічки на дизелі можна і не китайські
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 сер, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Матчастина))) стосовно аля "Хлопці, давайте підемо на Мінськ".
*Відповідно до статті 436 Кримінального кодексу України пропагандою війни визнаються публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.*
detroytred написав:Матчастина))) стосовно аля "Хлопці, давайте підемо на Мінськ".
*Відповідно до статті 436 Кримінального кодексу України пропагандою війни визнаються публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.*
А если "Хлопці, давайте підемо на Москву"?
А якщо на Севастополь? А Херсон?
Долярчик вже пакує речі, неначасі. Маневрево оборона. "Не розпалювати", "зберегти лице ВВП".
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 сер, 2022 12:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Матчастина))) стосовно аля "Хлопці, давайте підемо на Мінськ".
*Відповідно до статті 436 Кримінального кодексу України пропагандою війни визнаються публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.*
А если "Хлопці, давайте підемо на Москву"?
Думаю, що на Мацкву без проблем. Тому ще це не агресивна війна, а продовження знищення агресора.
Продовжу лікбез (чому скоріш за все навіть планів нападу на сябрію немає): Кримінальний кодекс України Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни 1. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -
Schmit написав:- Що не так з Нептуном? - Він не влучає. - Але ж в Крейсер "Москва" влучив. - Хай буде так.
У вас є статистика пусків? У Чмута мабуть є, враховуючи тісну взаємодію ПЖ з ВМС. Я розумію, що вам хочеться вірити, що в нас афігенна зброя, і якби не зеленський, то ми б рознесли вже пів росії, але часом варто дивитися більш обєктивно.
У кацапів точно є ця статистика, тому і відійшли від наших берегів після москви, і не тільки. На полі бою стугни виявились кращі за джевеліни, бо більш далекобійні. Один дрон-камікадзе коштує як 10 артилерійських снарядів. 10 дронів-камікадзе зможуть знайти і знищити артилерійську установку. То потрібні чи ні вітчизняні сучасні розробки?
lapay написав:У кацапів точно є ця статистика, тому і відійшли від наших берегів після москви, і не тільки.
або після появи "Гарпунів". Або після артобстрілів Зміїного. Або все в комплексі. Тут надто складна система, щоб все приписати одній вундервафлі.
lapay написав:То потрібні чи ні вітчизняні сучасні розробки?
на рахунок дронів і ракет - Чмут якраз вважає, що це галузі ВПК, де ми маємо перспективи. Той же "Лелека" досить непоганий і ПЖ його активно закуповує. Але знову ж таки - зброя нам потрібна тут і зараз. "Лелеку" шліфують з 16, і тільки минулорічна версія стала реальною лялькою.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 04 сер, 2022 12:55, всього редагувалось 1 раз.