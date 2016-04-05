RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1908190919101911>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:38

  sashaqbl написав:
  L написав:недавно бачив передачу, як з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"
воно то так, але якщо це допустимо до автомобілів постачання, то навряд чи ви захочете, щоб Вас в критичному стані евакуювала швидка, з якої зробили "ляльку" в гаражі. Аналогічно, ракету, вартісьтю в мільйон, між бойовими позиціями має переміщувати машина, яка не ламається, а не яку можна швидко зремонтувати. З "Богданою" - та ж історія. Відстрілялась і треба свялювати від відповіді - то міняти свічки запалювання наприклад - не найкращий час.

Свічки на дизелі можна і не китайські
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 сер, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29374
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:40

  detroytred написав:Матчастина))) стосовно аля "Хлопці, давайте підемо на Мінськ".

*Відповідно до статті 436 Кримінального кодексу України пропагандою війни визнаються публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.*

А если "Хлопці, давайте підемо на Москву"?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 501
З нами з: 22.01.18
Подякував: 320 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:40

  Грйс-мэн написав:
  detroytred написав:Матчастина))) стосовно аля "Хлопці, давайте підемо на Мінськ".

*Відповідно до статті 436 Кримінального кодексу України пропагандою війни визнаються публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.*

А если "Хлопці, давайте підемо на Москву"?

А якщо на Севастополь?
А Херсон?

Долярчик вже пакує речі, неначасі. Маневрево оборона.
"Не розпалювати", "зберегти лице ВВП".
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 сер, 2022 12:43, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29374
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:flyman
А Крази й Нептуни це не техніка? Чи процент влучань в них якось по особливому рахується?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 248
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:44

  sashaqbl написав:
  flyman написав:flyman
А Крази й Нептуни це не техніка? Чи процент влучань в них якось по особливому рахується?

Тоді таксисти ще більші хперти по Нептунам і Кразам.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29374
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:45

  Грйс-мэн написав:
  detroytred написав:Матчастина))) стосовно аля "Хлопці, давайте підемо на Мінськ".

*Відповідно до статті 436 Кримінального кодексу України пропагандою війни визнаються публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.*

А если "Хлопці, давайте підемо на Москву"?

Думаю, що на Мацкву без проблем.
Тому ще це не агресивна війна, а продовження знищення агресора.

Продовжу лікбез (чому скоріш за все навіть планів нападу на сябрію немає):
Кримінальний кодекс України
Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни
1. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kod ... ja-437.htm
Чому сябрія під питанням -- тому що все ж є удари з її території.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25383
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:46

НАТО стремится предотвратить превращение конфликта в Украине в "большую войну". Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны - Столтенберг


НАТО говорит, что в сторону рф даже не посмотрит.
рф тоже говорит, что дальше Украины не пойдёт.

Обе стороны устраивает, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины.

Устраивает ли это Украину? Вопрос риторический
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16224
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9349 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:48

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:- Що не так з Нептуном?
- Він не влучає.
- Але ж в Крейсер "Москва" влучив.
- Хай буде так.

У вас є статистика пусків? У Чмута мабуть є, враховуючи тісну взаємодію ПЖ з ВМС.
Я розумію, що вам хочеться вірити, що в нас афігенна зброя, і якби не зеленський, то ми б рознесли вже пів росії, але часом варто дивитися більш обєктивно.

У кацапів точно є ця статистика, тому і відійшли від наших берегів після москви, і не тільки. На полі бою стугни виявились кращі за джевеліни, бо більш далекобійні.
Один дрон-камікадзе коштує як 10 артилерійських снарядів. 10 дронів-камікадзе зможуть знайти і знищити артилерійську установку. То потрібні чи ні вітчизняні сучасні розробки?
lapay
 
Повідомлень: 13202
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:50

  flyman написав:Долярчик вже пакує речі, неначасі. Маневрево оборона.
"Не розпалювати", "зберегти лице ВВП".

Если у тебя есть силы и возможность "не сохранять лицо ввп" - то не сохраняй, все спасибо скажут.

На данный момент этот вопрос скорее в компетенции НАТО, а не Украины. Как НАТО скажет - так и будет. Или у Украины есть возможность диктовать свои условия?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 501
З нами з: 22.01.18
Подякував: 320 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:У кацапів точно є ця статистика, тому і відійшли від наших берегів після москви, і не тільки.
або після появи "Гарпунів". Або після артобстрілів Зміїного. Або все в комплексі. Тут надто складна система, щоб все приписати одній вундервафлі.
  lapay написав:То потрібні чи ні вітчизняні сучасні розробки?
на рахунок дронів і ракет - Чмут якраз вважає, що це галузі ВПК, де ми маємо перспективи. Той же "Лелека" досить непоганий і ПЖ його активно закуповує.
Але знову ж таки - зброя нам потрібна тут і зараз. "Лелеку" шліфують з 16, і тільки минулорічна версія стала реальною лялькою.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 04 сер, 2022 12:55, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 248
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1908190919101911>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99664
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 459902
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3425
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4005)
04.08.2022 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.