Додано: Чет 04 сер, 2022 13:44

За його словами, зараз російські загарбники хочуть відтягнути сили української армії на Харківський і Донецький напрямки. "Найгірший варіант, який може бути, це те, що вони спробують наступати в напрямку Харкова з двох сторін - від Ізюма через Балаклію і з боку державного кордону. І про це йдеться вже більше тижня, як тільки почалося перегрупування російських військ. Але Харків - це буде не головний удар. І завдання буде не те, що дійти до міста, я не кажу про те, щоб захопити. Головне завдання буде таке ж, як зараз відбувається на рубежі Авдіївка-Піски. Вони намагаються максимально відтягнути наші сили, щоб не дати перекидати їх на інші напрямки. Тому Харківське, Донецьке напрямки - це, швидше за все, будуть відволікаючі удари, а головні події, на мій погляд, будуть розвиватися на південному напрямку", - сказав експерт.Зараз РФ стягує на Криворізький напрямок всі повітряно-десантні війська, які у них є на території України, каже експерт. "А десант - це тільки наступальна операція. Десант не вміє воювати в окопах", - зазначив він.Жданов підкреслив, що головною метою командування армії РФ зараз є ослаблення української оборони. "Тому вогневий вплив на наші позиції в найближчі дні буде наростати. Я думаю, що буде досить серйозно наростати, у міру можливостей російських військ, тому що ми нанесенням ударів в найближчій глибині все-таки послаблюємо дії РФ на передньому краї. У них вже немає такого безлімітного використання боєприпасів, як це було ще місяць тому", - сказав він.Також експерт поділяє думку про те, що всі зусилля окупантів на Херсонському напрямку будуть марні. "На мій погляд, справа не стільки в захопленні територій. Це спроба російського командування створити ілюзію масованого наступу. Вони намагаються повторити щось на зразок 24 лютого, коли з чотирьох напрямків вони заходили в Україну. Так і тут, вони як мінімум на трьох напрямках готують наступальні дії. І тут вже неважливо, скільки вони втратять людей і техніки, важливо налякати Україну. Для того, щоб посадити нас за стіл переговорів", - зазначив Жданов.Він підкреслив, що зараз в України на полі бою не сформована переговорна позиція, тому будь-який формат переговорів буде дорівнювати капітуляції. Він сподівається, що сформувати її вийде до осені.