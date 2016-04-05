Российские оккупанты опустошают склады с боеприпасами в Беларуси.
Согласно договоренностям рф и РБ с территории Беларуси начат вывоз боеприпасов в 1061-й ЦМТЗ Южного ВО.
Всего, до конца августа, запланирован вывоз 12 тыс. тонн боеприпасов.
Из этого можно сделать два позитивных и один негативный вывод.
Позитивные это то, что у россии проблема с логистикой по своевременной доставке БК в нужном количестве в зону боевых действий настолько острая, что она использует для обеспечения РОВ ресурс РБ.
Кроме того, это не единственный факт вывоза из РБ со складов беларуской армии техники и боеприпасов. А будет ли такое действо происходить в стране, которая готовится к вторжению в соседнюю страну?
То есть, это ещё один повод сомневаться во вторжении в Украину беларуской армии, которая в нынешних условиях уже превратилась ещё и в ресурсную базу для подпитки вс рф.
Негативный момент, конечно же, в том, что острого и бесповоротного дефицита в накоплении боеприпасов у РОВ пока не будет. А вот с доставкой их передовым подразделениям - совсем другой вопрос. https://t.me/zloyodessit/16378
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 сер, 2022 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Зеленский собирал заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Обсудили обеспечение Сил Обороны необходимым вооружением
4 августа 2022 под председательством Президента Украины Владимир Зеленского состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
"В ходе заседания, в котором приняли участие ключевые руководители сектора безопасности и обороны, был рассмотрен ряд неотложных вопросов безопасности. Первым в повестке дня обсужден вопрос о состоянии обеспечения Сил Обороны необходимым вооружением и военной техникой.
Была также заслушана информация о состоянии выполнения решений Ставки Верховного Главнокомандующего, принятых на предыдущих заседаниях, и отмечена персональная ответственность руководителей сектора безопасности и обороны за выполнение приказов и директив Верховного Главнокомандующего Украины", - говорится в сообщении.
Также заслушали доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации. Источник: https://censor.net/ru/n3358557
В начале широкомасштабной российской агрессии в этом году оба предприятия Постановлением Кабинета Министров Украины №237 от 9 марта 2022 года были исключены из состава Государственного концерна "Укроборонпром" и переданы Министерству обороны Украины.
В последние месяцы на "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт" возложены задачи импорта вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
Основаниями увольнения являются условия контрактов, заключенных с должностными лицами. Согласно нашим источникам, высшее руководство Министерства обороны Украины недовольно текущим исполнением контрактов на импорт критически важного вооружения. Дебиторская задолженность (сумма оплаченных средств, по которым до сих пор не поставлена продукция) по двум предприятиям уже достигает 14 миллиардов гривен, а некоторые контракты уже объявлены "безнадежными". Источник: https://censor.net/ru/n3358553
За його словами, зараз російські загарбники хочуть відтягнути сили української армії на Харківський і Донецький напрямки. "Найгірший варіант, який може бути, це те, що вони спробують наступати в напрямку Харкова з двох сторін - від Ізюма через Балаклію і з боку державного кордону. І про це йдеться вже більше тижня, як тільки почалося перегрупування російських військ. Але Харків - це буде не головний удар. І завдання буде не те, що дійти до міста, я не кажу про те, щоб захопити. Головне завдання буде таке ж, як зараз відбувається на рубежі Авдіївка-Піски. Вони намагаються максимально відтягнути наші сили, щоб не дати перекидати їх на інші напрямки. Тому Харківське, Донецьке напрямки - це, швидше за все, будуть відволікаючі удари, а головні події, на мій погляд, будуть розвиватися на південному напрямку", - сказав експерт.
Зараз РФ стягує на Криворізький напрямок всі повітряно-десантні війська, які у них є на території України, каже експерт. "А десант - це тільки наступальна операція. Десант не вміє воювати в окопах", - зазначив він.
Жданов підкреслив, що головною метою командування армії РФ зараз є ослаблення української оборони. "Тому вогневий вплив на наші позиції в найближчі дні буде наростати. Я думаю, що буде досить серйозно наростати, у міру можливостей російських військ, тому що ми нанесенням ударів в найближчій глибині все-таки послаблюємо дії РФ на передньому краї. У них вже немає такого безлімітного використання боєприпасів, як це було ще місяць тому", - сказав він.
Також експерт поділяє думку про те, що всі зусилля окупантів на Херсонському напрямку будуть марні. "На мій погляд, справа не стільки в захопленні територій. Це спроба російського командування створити ілюзію масованого наступу. Вони намагаються повторити щось на зразок 24 лютого, коли з чотирьох напрямків вони заходили в Україну. Так і тут, вони як мінімум на трьох напрямках готують наступальні дії. І тут вже неважливо, скільки вони втратять людей і техніки, важливо налякати Україну. Для того, щоб посадити нас за стіл переговорів", - зазначив Жданов. https://patrioty.org.ua/politic/rosiia- ... 30874.html Він підкреслив, що зараз в України на полі бою не сформована переговорна позиція, тому будь-який формат переговорів буде дорівнювати капітуляції. Він сподівається, що сформувати її вийде до осені.
Puente написав:Kudrjavuy Так це все наш народ такий ... А президенти рулять куди вийде . Починаючи з Кравчука - який Кримом дуже хвалився між іншим ... А про Кучму тут взагалі багато хто говорив - що найкращий президент всіх часів ... Я , наприклад , не уявляю навіть теоретично - що ж вони самі хотіли отримати . Найімовірніше - просто "як попало" та дивилися на московію ... Ну і самим урвати щось ... От Ви регулярно про великі підприємства пишете . Так реально який % з них дійсно працював в прибуток ? Підозрюю , що мізерний ... А чому так ? А хто продавав регулярно москалям задешево ?
Не "Великі підприємства"!!! А Підприємства повного циклу. Куда везут уголь, руду,... - назад машины, технику, оборудование. Банкротила их "системная коррупция". Единым реальным заказчиком - были "москали", свои же продавали всех и всё(откат). В "прибыль" шли лишь ключевые позиции. И то фактически только те, что шли на ЕКСПОРТ. А остальные - не просто в "прибыль", а в создание новых образцов, в комуналку - ведь за каждым предприятием целые системы увязанные с коммунальным сектором, Обучение специалистов, обновление станочного парка, новые разработки, испытания, .... Что Воры всчитывали в убытки. "Приватизировал - убил, вырезал и сделал дядям ручкой"(самый яркий пример Стахановский коксохим - на форуме выставлял даже ОФИЦИАЛЬНЫЕ свидетельства директора...) Ведь завод построить можно, но где и кто будет на нём работать? Где и какие брать материалы? Я не зря Вам приводил в пример старый анекдот про Януковоща. - Ничего не изменилось. А слово "мобилизация" так и не зазвучало в экономике.
detroytred написав:За його словами, зараз російські загарбники хочуть відтягнути сили української армії на Харківський і Донецький напрямки. "Найгірший варіант, який може бути, це те, що вони спробують наступати в напрямку Харкова з двох сторін - від Ізюма через Балаклію і з боку державного кордону. І про це йдеться вже більше тижня, як тільки почалося перегрупування російських військ. Але Харків - це буде не головний удар. І завдання буде не те, що дійти до міста, я не кажу про те, щоб захопити. Головне завдання буде таке ж, як зараз відбувається на рубежі Авдіївка-Піски. Вони намагаються максимально відтягнути наші сили, щоб не дати перекидати їх на інші напрямки. Тому Харківське, Донецьке напрямки - це, швидше за все, будуть відволікаючі удари, а головні події, на мій погляд, будуть розвиватися на південному напрямку", - сказав експерт.
Зараз РФ стягує на Криворізький напрямок всі повітряно-десантні війська, які у них є на території України, каже експерт. "А десант - це тільки наступальна операція. Десант не вміє воювати в окопах", - зазначив він.
Жданов підкреслив, що головною метою командування армії РФ зараз є ослаблення української оборони. "Тому вогневий вплив на наші позиції в найближчі дні буде наростати. Я думаю, що буде досить серйозно наростати, у міру можливостей російських військ, тому що ми нанесенням ударів в найближчій глибині все-таки послаблюємо дії РФ на передньому краї. У них вже немає такого безлімітного використання боєприпасів, як це було ще місяць тому", - сказав він.
Також експерт поділяє думку про те, що всі зусилля окупантів на Херсонському напрямку будуть марні. "На мій погляд, справа не стільки в захопленні територій. Це спроба російського командування створити ілюзію масованого наступу. Вони намагаються повторити щось на зразок 24 лютого, коли з чотирьох напрямків вони заходили в Україну. Так і тут, вони як мінімум на трьох напрямках готують наступальні дії. І тут вже неважливо, скільки вони втратять людей і техніки, важливо налякати Україну. Для того, щоб посадити нас за стіл переговорів", - зазначив Жданов. https://patrioty.org.ua/politic/rosiia- ... 30874.html Він підкреслив, що зараз в України на полі бою не сформована переговорна позиція, тому будь-який формат переговорів буде дорівнювати капітуляції. Він сподівається, що сформувати її вийде до осені.
А Луганский уже закончился? Вы, бы Арестовича ещё выложили. Так того же и Агрессор добивается - сократить фронт по Днепру, а не по границе Украины.