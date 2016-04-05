Російське командування перекидає до Брянської та Курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у маневрах на Сумському та Чернігівському напрямках, щоб відволікти ЗСУ. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.
СтратКом уточнює, що росіяни наразі не можуть відкрити другий фронт, оскільки у них не вистачає ресурсів, але те, що вони демонструють загрозу наступу, може сковувати сили ЗСУ. На станції Клімово та Суземка Брянської області зараз прибувають ешелони з танками Т-80, як і на Суджу та «Льгов-Київський» Курської області.
Столтеберг красавчик: *Він наголосив, що ціну, яку платить Захід за наслідки російської агресії проти України, не можна порівнювати з ціною, яку щодня платить сама Україна.
«Ми платимо ціну за підтримку України. За військову, гуманітарну та фінансову підтримку. За санкції, які призвели до зростання інфляції та зростання цін у наших країнах. Але пам’ятайте – ціна, яку ми платимо, може вимірюватися грошима. Ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями. Щодня сотні вбитих і поранених», - зазначив Столтенберг. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... nberg.html
Успіх написав:Але не можна нічого розказувати - "#неначасі",...
Я "немножко в курсе", но речь не о том: О прорывах прямого текста с передка. Где скажем ........... До речі, за фактом усі ці "новини" - є офіційні та мною викладалися на форум, щє до того, як. Ситуцаія там, трохи гірша, їх на другий день вивели і покотилось. Ворог у них добре орієнтується, а поцрєоти - щось туго
Російське командування перекидає до Брянської та Курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у маневрах на Сумському та Чернігівському напрямках, щоб відволікти ЗСУ. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.
СтратКом уточнює, що росіяни наразі не можуть відкрити другий фронт, оскільки у них не вистачає ресурсів, але те, що вони демонструють загрозу наступу, може сковувати сили ЗСУ. На станції Клімово та Суземка Брянської області зараз прибувають ешелони з танками Т-80, як і на Суджу та «Льгов-Київський» Курської області.