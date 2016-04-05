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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1910191119121913>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:39

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Востаннє редагувалось Успіх в Чет 04 сер, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:20

Столтеберг красавчик:
*Він наголосив, що ціну, яку платить Захід за наслідки російської агресії проти України, не можна порівнювати з ціною, яку щодня платить сама Україна.

«Ми платимо ціну за підтримку України. За військову, гуманітарну та фінансову підтримку. За санкції, які призвели до зростання інфляції та зростання цін у наших країнах. Але пам’ятайте – ціна, яку ми платимо, може вимірюватися грошима. Ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями. Щодня сотні вбитих і поранених», - зазначив Столтенберг.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... nberg.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:22

  Успіх написав:Але не можна нічого розказувати - "#неначасі",...

Я "немножко в курсе", но речь не о том:
О прорывах прямого текста с передка.
Где скажем ...........
До речі, за фактом усі ці "новини" - є офіційні та мною викладалися на форум, щє до того, як.
Ситуцаія там, трохи гірша, їх на другий день вивели і покотилось.
Ворог у них добре орієнтується, а поцрєоти - щось туго :oops: :cry:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:27

  sequence написав:
  Zebra написав:..
Не смешите про армию Беларуси, во первых митивация

если начнем бить по Беларуси, "митивация" появится.
Только беларусов тут не хватало, рядом с Киевом

Не смотря на то, что Белорусь предоставляет самолётам орков свои аэродромы, предоставляет оркам своё воздушное пространство для нанесения ракетных ударов по Украине, с территории Белоруси бьют ракетами
Северо-восточные области Украины обстреляны с территории Беларуси. Что известно к этому моменту
Активисты, отслеживающие перемещения российских войск по территории Беларуси, сообщили, что ракетные запуски производились с военного аэродрома Зябровка недалеко от Гомеля

Наносить удары по Белорусии сейчас нельзя, чтобы не давать повода колхознику ввести войска Белоруси в Украину

И чтобы не появилось "мотивации" у белорусских войск. Вот тут соглашусь с тобой

Ну а папизже ... папизже видно будет :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Ситуцаія там, трохи гірша, їх на другий день вивели і покотилось.
Ворог у них добре орієнтується, а поцрєоти - щось туго

Ми вже підтягнули туди арту, загасили вал і повернули контроль над Пісками. Ви б краще тягнули сюди зраду гіркіна, хоч почитаємо, як орки скиглять.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:41

  pesikot написав:..
И чтобы не появилось "мотивации" у белорусских войск. Вот тут соглашусь с тобой

Я бы сильно удивился, если бы житель Чернигова в паре десятков км от границы с Белкой, написал иначе.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:41

  vitaliian написав:
Російське командування перекидає до Брянської та Курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у маневрах на Сумському та Чернігівському напрямках, щоб відволікти ЗСУ. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

СтратКом уточнює, що росіяни наразі не можуть відкрити другий фронт, оскільки у них не вистачає ресурсів, але те, що вони демонструють загрозу наступу, може сковувати сили ЗСУ. На станції Клімово та Суземка Брянської області зараз прибувають ешелони з танками Т-80, як і на Суджу та «Льгов-Київський» Курської області.

@babel
https://t.me/babel/20483
Можно достать их, если не хаймерсами, то "точкой У". В таком случае не надо переживать что бьем по территории РФ. А вот Беларусь действительно трогать не нужно.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни пишуть про "ракетний удар по Донецькій виправній колонії №124". Там теж утримують полонених.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:59

  sequence написав:
  pesikot написав:..
И чтобы не появилось "мотивации" у белорусских войск. Вот тут соглашусь с тобой

Я бы сильно удивился, если бы житель Чернигова в паре десятков км от границы с Белкой, написал иначе.


Нуу, не пара десятков, а примерно 60 км :)

Но до границы с РФ от Чернигова тоже недалеко, примерно 60 км. Сеньковка, так вот я за нанесение ударов по РФ, потому что РФ напала на Украину

Так что, зри в корень :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:04

  pesikot написав:..так вот я за нанесение ударов по РФ, потому что РФ напала на Украину
..

Если вы что-то пропустили, то удары по приграничным районам РФ наносятся, только не Хаймарсами. Минометы, беспилотники, что-то еще.
Хаймарсами запретили поставщики. Забить болт на запрет не получается, потому-то не будет снарядов.
В принципе, Флай разрешил, значит уже можно :wink:
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