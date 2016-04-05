pesikot написав:..так вот я за нанесение ударов по РФ, потому что РФ напала на Украину ..
Если вы что-то пропустили, то удары по приграничным районам РФ наносятся, только не Хаймарсами. Минометы, беспилотники, что-то еще. Хаймарсами запретили поставщики. Забить болт на запрет не получается, потому-то не будет снарядов. В принципе, Флай разрешил, значит уже можно
Попустись
Не надо Муху ко мне приписывать, я как раз против мыслей Мухи Который сидит где-то в очередном подвале, с набором банок с огурцами и "грозит" ударить по Белорусии
lapay написав:Ми вже підтягнули туди арту, загасили вал і повернули контроль над Пісками. Ви б краще тягнули сюди зраду гіркіна, хоч почитаємо, як орки скиглять.
Кстати, вроде всё тот же Гиркин сказал недавно, что есть инфа о хаймерсах, что люди которые попали под их удар не могут оценить их работу, так как в принципе оценивать уже некому. А у него информация от знакомых чьи знакомые попали под удар. Отзывался о данном вооружении хорошо.
Востаннє редагувалось hume в Чет 04 сер, 2022 16:57, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав:Вы читайте сами, на что ссылки даете "При этом отмечается, что официальный Киев обещал не применять эти ракетные системы по территории Российской Федерации."
Собственно как можно решить на какое расстояние применять данный девайс если сами ракетные системы предоставляются на определённое расстояние. Дальнобой никто не даёт и, скорее всего, никто не даст.
Дальнобой значительно дороже, а риск его ликвидации на длинном пути значительно выше. Часть Хаймарсов и сейчас перехватывают, для гарантированного поражения приходится применять групповые пуски (сначала пускают Ураганы, чтобы разоружить ПВО)