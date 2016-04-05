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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1912191319141915>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:27

  sequence написав:
  otg написав:Смотри какая amnesty: https://www.amnesty.org/en/latest/news/ ... civilians/
Видимо рашисты серьезно с ними поработали.
они тоже самое и про мокшу пишут, так что плохо поработали

Это типичные "интеллектуалы-леваки", они Израиль постоянно поливают за "геноцид палестинцев".
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как думаете, когда лучше контрнаступать - летом или зимой?

Июльского контрнаступления, анонсированного Арестовичем, уже не будет. Июль закончился.
Буданов анонсировал августовские контрнаступление с выходом к 01.09 на рубежи 24.02. Осталось 4 недели. Как думаете, успеем?
crumd
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Как думаете, когда лучше контрнаступать - летом или зимой?

Контрнаступу влітку не буде. І восени теж. І взимку. Якщо кацапам не вдасться відкинути наші війська на достатню відстань, щоб вони не діставали переправи через Дніпро, - то цілком можливо, що цієї осені ми побачимо черговий "жест доброї волі", і кацапня покине плацдарм на правому березі.
А потім, якщо і ми, і Європа нормально переживемо зиму, то навесні новий наступ ворога... Якось так я це бачу.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:49

  lapay написав:
  Kudrjavuy написав:Ситуцаія там, трохи гірша, їх на другий день вивели і покотилось.
Ворог у них добре орієнтується, а поцрєоти - щось туго

Ми вже підтягнули туди арту, загасили вал і повернули контроль над Пісками.

Спасибо, что просветили... :mrgreen: :evil: (....)
И "Карту официальную" в придачу.
(Вы, не представляете размер своей неправоты :cry:)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:53

  crumd написав:Как думаете, когда лучше контрнаступать - летом или зимой?

Июльского контрнаступления, анонсированного Арестовичем, уже не будет. Июль закончился.
Буданов анонсировал августовские контрнаступление с выходом к 01.09 на рубежи 24.02. Осталось 4 недели. Как думаете, успеем?

Зачем?
Им некогда: https://www.kmu.gov.ua/news/denys-shmyh ... vatyzatsii
(я так, понимаю, под шумок легализуют изменения с землёй)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:02

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  crumd написав:Как думаете, когда лучше контрнаступать - летом или зимой?

Июльского контрнаступления, анонсированного Арестовичем, уже не будет. Июль закончился.
Буданов анонсировал августовские контрнаступление с выходом к 01.09 на рубежи 24.02. Осталось 4 недели. Как думаете, успеем?

Ми б наступали(може) - так:
1. Чекали допомоги з Заходу, щоб наростити м'язи
2. Поки чекали - то весь цей час з усіх чайників трубіли, що ми наступаємо...
Відповідно, орки попідтягували тим часом все, що можна було підтягнути...

Результат:
1. Ми ще не докінця наростили м'язи для наступу...
2. А орки, для наступу, теж не мають сили, тої що потрібно...

Тож, хто першим на даному етапі нападе - той втратить дуже багато техніки і людського життя!

Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори!
Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.

Хтось бачить третій варіант?
Озвучте :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Хтось бачить третій варіант?
наступ буде десь в іншому місці. Хоча ця схема заскладна для нашого президента.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:13

«Газпром» принялся сжигать не дошедший до Европы газ
https://lenta.ru/news/2022/08/04/ne_dostavajsya_zhe/
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:16

Хорошая новость, за сегодня:
На средства, собранные через UNITED24, приобретен вертолет МИ-2АМ-1, - Федоров

Приобретенный вертолет будет использоваться для эвакуации раненых с поля боя.

По его словам, впервые за пожертвования в фонд UNITED24 приобрели вертолет МИ-2АМ-1. Стоимость его составляет 23,4 млн гривен. Транспорт будет использоваться для эвакуации тяжелораненых с поля боя. Источник: https://censor.net/ru/n3358593
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:27

  Успіх написав:Тож, хто першим на даному етапі нападе - той втратить дуже багато техніки і людського життя!

Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори!
Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.

Хтось бачить третій варіант?
а о чем переговоры? Зеленский не согласится на оккупацию новых территорий, пуйло не согласится отойти на рубежи 2023. Ситуация тупиковая. Макрон же предлагал Зеленскому уступить. Правда потом отнекивался пока сам Зеля не проболтался. Но это детали. Война будет до тех пор пока одна из сторон не признает себя побежденной. Победителей здесь априори нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 сер, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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