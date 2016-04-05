Как думаете, когда лучше контрнаступать - летом или зимой?
Июльского контрнаступления, анонсированного Арестовичем, уже не будет. Июль закончился. Буданов анонсировал августовские контрнаступление с выходом к 01.09 на рубежи 24.02. Осталось 4 недели. Как думаете, успеем?
crumd написав:Как думаете, когда лучше контрнаступать - летом или зимой?
Контрнаступу влітку не буде. І восени теж. І взимку. Якщо кацапам не вдасться відкинути наші війська на достатню відстань, щоб вони не діставали переправи через Дніпро, - то цілком можливо, що цієї осені ми побачимо черговий "жест доброї волі", і кацапня покине плацдарм на правому березі. А потім, якщо і ми, і Європа нормально переживемо зиму, то навесні новий наступ ворога... Якось так я це бачу.
crumd написав:Как думаете, когда лучше контрнаступать - летом или зимой?
Июльского контрнаступления, анонсированного Арестовичем, уже не будет. Июль закончился. Буданов анонсировал августовские контрнаступление с выходом к 01.09 на рубежи 24.02. Осталось 4 недели. Как думаете, успеем?
crumd написав:Как думаете, когда лучше контрнаступать - летом или зимой?
Июльского контрнаступления, анонсированного Арестовичем, уже не будет. Июль закончился. Буданов анонсировал августовские контрнаступление с выходом к 01.09 на рубежи 24.02. Осталось 4 недели. Как думаете, успеем?
Ми б наступали(може) - так: 1. Чекали допомоги з Заходу, щоб наростити м'язи 2. Поки чекали - то весь цей час з усіх чайників трубіли, що ми наступаємо... Відповідно, орки попідтягували тим часом все, що можна було підтягнути...
Результат: 1. Ми ще не докінця наростили м'язи для наступу... 2. А орки, для наступу, теж не мають сили, тої що потрібно...
Тож, хто першим на даному етапі нападе - той втратить дуже багато техніки і людського життя!
Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори! Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.
На средства, собранные через UNITED24, приобретен вертолет МИ-2АМ-1, - Федоров
Приобретенный вертолет будет использоваться для эвакуации раненых с поля боя.
По его словам, впервые за пожертвования в фонд UNITED24 приобрели вертолет МИ-2АМ-1. Стоимость его составляет 23,4 млн гривен. Транспорт будет использоваться для эвакуации тяжелораненых с поля боя. Источник: https://censor.net/ru/n3358593
Успіх написав:Тож, хто першим на даному етапі нападе - той втратить дуже багато техніки і людського життя!
Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори! Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.
Хтось бачить третій варіант?
а о чем переговоры? Зеленский не согласится на оккупацию новых территорий, пуйло не согласится отойти на рубежи 2023. Ситуация тупиковая. Макрон же предлагал Зеленскому уступить. Правда потом отнекивался пока сам Зеля не проболтался. Но это детали. Война будет до тех пор пока одна из сторон не признает себя побежденной. Победителей здесь априори нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 сер, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.