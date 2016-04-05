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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1912191319141915
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:31

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Хтось бачить третій варіант?
наступ буде десь в іншому місці. Хоча ця схема заскладна для нашого президента.

Ви думаєте - він аж так рулить армією ?
Сидять люди в генштабі ( думаю переважно достатньо розумні ) і думають - як , куди , коли і чим ... Це ж все не просто і не швидко . А інформаційний шум створюють всі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:34

  Успіх написав:Хтось бачить третій варіант?
Озвучте :wink:

Если позволите, я перефразирую:
- Все ожидают работы тыла: ремонт техники, поставки, БК, транспорт, поставки новой техники, и пр. пр. пр.
- Увы, Война - это котёл, в котором сгорает ВСЁ, порой быстрее, чем ожидается. Ни один военнослужащий не идёт туда погибнуть или стать калекой. Поэтому, стоит хотя бы с уважением относиться к воинам.(а не...)
- Волонтёры - волонтёрами, но они по определению не могут заменить работу Системы обеспечения потребностей и снабжения Армии.(Армии, у которой сейчас даже нет достаточного ВМФ)
А для этого нужна работа, словно часы, "тыла".
- Мобилизация ВСЕЙ экономики.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От знову питаю - а хтось знає приклади мобілізації економіка на воєнні рейки вже після 2 світової ? Бо я якось слабо уявляю собі - особливо в наших умовах - без реальної диктатури .
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Под это даже Законы стали новые придумывать,
https://news.finance.ua/ua/korupciyu-pi ... vnoi-zrady
Подобного... , а воз и ныне там.
....................................................
Крысы, с ещё большим остервенением рвут всё,....
К примеру, о чём я: ввезено много беспошлинных машин --- НО! Фактически все платили на таможне от 100$
Работа оборонных заводов - не парализована?(отсутствием средств и заказов)?
...
Kudrjavuy
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