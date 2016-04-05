Ви думаєте - він аж так рулить армією ?
Сидять люди в генштабі ( думаю переважно достатньо розумні ) і думають - як , куди , коли і чим ... Це ж все не просто і не швидко . А інформаційний шум створюють всі ...
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Додано: Чет 04 сер, 2022 18:31
Ви думаєте - він аж так рулить армією ?
Сидять люди в генштабі ( думаю переважно достатньо розумні ) і думають - як , куди , коли і чим ... Це ж все не просто і не швидко . А інформаційний шум створюють всі ...
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:34
Если позволите, я перефразирую:
- Все ожидают работы тыла: ремонт техники, поставки, БК, транспорт, поставки новой техники, и пр. пр. пр.
- Увы, Война - это котёл, в котором сгорает ВСЁ, порой быстрее, чем ожидается. Ни один военнослужащий не идёт туда погибнуть или стать калекой. Поэтому, стоит хотя бы с уважением относиться к воинам.(а не...)
- Волонтёры - волонтёрами, но они по определению не могут заменить работу Системы обеспечения потребностей и снабжения Армии.(Армии, у которой сейчас даже нет достаточного ВМФ)
А для этого нужна работа, словно часы, "тыла".
- Мобилизация ВСЕЙ экономики.
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От знову питаю - а хтось знає приклади мобілізації економіка на воєнні рейки вже після 2 світової ? Бо я якось слабо уявляю собі - особливо в наших умовах - без реальної диктатури .
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Под это даже Законы стали новые придумывать,
https://news.finance.ua/ua/korupciyu-pi ... vnoi-zrady
Подобного... , а воз и ныне там.
Или возьмём Здравоохранение... - да врагов ненужно искать!
....................................................
Крысы, с ещё большим остервенением рвут всё,....
К примеру, о чём я: ввезено много беспошлинных машин --- НО! Фактически все платили на таможне от 100$
Работа оборонных заводов - не парализована?(отсутствием средств и заказов)?
...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 04 сер, 2022 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:52
НЕТ - примеров такого масштаба не было.
Причина: такой Войны никто не развязывал.
Корея, Вьетнам, Афганистан, Иран, ...
- Всё было за счёт заинтересованных сторон + развитие своего.
И это не "диктатура" - это единая у всех цель, а сформулировать его вправе только центральный орган, с учётом интересов всех сторон - При наличии единой цели.(Єднаймося!). К сожалению у нас есть много несостыковочек.
Я не рассматриваю вариант экономики Японии второй мировой войны, хотя и он поучительный.
В конечном итоге - собственник, успешного предприятия уже лучше новоявленного обдарованного будет знать технологический процесс. И наоборот новоприбывший обладает всей информацией о источниках происхождения ряда технологических цепочек, что не использовалось в гражданское время.
Єднаймося! - это когда и овцы целы и волки сыты.
(нельзя приватизировать некоторые производственные мощностя, замены которым в Украине не существует) Часто на месте уничтоженного завода остаются специалисты с опытом и специальными знаниями производства,.... - что составляют "хребет Государства".( я много постов по этой теме выставлял..."кто выезжает")
Ведь мы не считаем окончательное скатывание Украины в разряд "банановых-зерновых"?
- а это производства....
Другой пример: Зима все осведомлены о проблемах готовятся, кто может использовать ТБТ.
- Батеньки! Может населению продавать уголь? Фабричный концентрат "Горючку"? Ведь система угольных складов осталась по всей Украине!
И по сути этим заведует только одна установа ЖД - чуть-чуть меняем подход и... .
Почти любое машиностроительное предприятие - это ремонтная база советской военной техники... О Моторесурсах тех же танков я давал информацию.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 04 сер, 2022 19:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 04 сер, 2022 19:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 сер, 2022 19:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 сер, 2022 19:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 сер, 2022 19:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 сер, 2022 19:24
я об этом думал, рыночная экономика и война несовместимы. Кто сейчас будет открывать бизнес когда кредитов нет, неизвестно какой курс будет, какие налоги. Закупишь товар по курсу 40 а потом бац курс 32 и куда его девать. Рыночные отношения требуют экономических свобод, которые при войне невозможны. Государство должно взять на себя обязательство трудоустроить безработных иначе народ проест запасы и начнется голод.
безработица 30% а они фонду хотят стартануть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 сер, 2022 19:32, всього редагувалось 2 разів.
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