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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1913191419151916>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:31

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Хтось бачить третій варіант?
наступ буде десь в іншому місці. Хоча ця схема заскладна для нашого президента.

Ви думаєте - він аж так рулить армією ?
Сидять люди в генштабі ( думаю переважно достатньо розумні ) і думають - як , куди , коли і чим ... Це ж все не просто і не швидко . А інформаційний шум створюють всі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:34

  Успіх написав:Хтось бачить третій варіант?
Озвучте :wink:

Если позволите, я перефразирую:
- Все ожидают работы тыла: ремонт техники, поставки, БК, транспорт, поставки новой техники, и пр. пр. пр.
- Увы, Война - это котёл, в котором сгорает ВСЁ, порой быстрее, чем ожидается. Ни один военнослужащий не идёт туда погибнуть или стать калекой. Поэтому, стоит хотя бы с уважением относиться к воинам.(а не...)
- Волонтёры - волонтёрами, но они по определению не могут заменить работу Системы обеспечения потребностей и снабжения Армии.(Армии, у которой сейчас даже нет достаточного ВМФ)
А для этого нужна работа, словно часы, "тыла".
- Мобилизация ВСЕЙ экономики.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От знову питаю - а хтось знає приклади мобілізації економіка на воєнні рейки вже після 2 світової ? Бо я якось слабо уявляю собі - особливо в наших умовах - без реальної диктатури .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Под это даже Законы стали новые придумывать,
https://news.finance.ua/ua/korupciyu-pi ... vnoi-zrady
Подобного... , а воз и ныне там.
Или возьмём Здравоохранение... - да врагов ненужно искать!
....................................................
Крысы, с ещё большим остервенением рвут всё,....
К примеру, о чём я: ввезено много беспошлинных машин --- НО! Фактически все платили на таможне от 100$
Работа оборонных заводов - не парализована?(отсутствием средств и заказов)?
...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 04 сер, 2022 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:52

  Puente написав:От знову питаю - а хтось знає приклади мобілізації економіка на воєнні рейки вже після 2 світової ? Бо я якось слабо уявляю собі - особливо в наших умовах - без реальної диктатури .

НЕТ - примеров такого масштаба не было.
Причина: такой Войны никто не развязывал.
Корея, Вьетнам, Афганистан, Иран, ...
- Всё было за счёт заинтересованных сторон + развитие своего.
И это не "диктатура" - это единая у всех цель, а сформулировать его вправе только центральный орган, с учётом интересов всех сторон - При наличии единой цели.(Єднаймося!). К сожалению у нас есть много несостыковочек.

Я не рассматриваю вариант экономики Японии второй мировой войны, хотя и он поучительный.

В конечном итоге - собственник, успешного предприятия уже лучше новоявленного обдарованного будет знать технологический процесс. И наоборот новоприбывший обладает всей информацией о источниках происхождения ряда технологических цепочек, что не использовалось в гражданское время.
Єднаймося! - это когда и овцы целы и волки сыты.
(нельзя приватизировать некоторые производственные мощностя, замены которым в Украине не существует) Часто на месте уничтоженного завода остаются специалисты с опытом и специальными знаниями производства,.... - что составляют "хребет Государства".( я много постов по этой теме выставлял..."кто выезжает")

Ведь мы не считаем окончательное скатывание Украины в разряд "банановых-зерновых"?
- а это производства....

Другой пример: Зима все осведомлены о проблемах готовятся, кто может использовать ТБТ.
- Батеньки! Может населению продавать уголь? Фабричный концентрат "Горючку"? Ведь система угольных складов осталась по всей Украине!
И по сути этим заведует только одна установа ЖД - чуть-чуть меняем подход и... .

Почти любое машиностроительное предприятие - это ремонтная база советской военной техники... О Моторесурсах тех же танков я давал информацию.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 04 сер, 2022 19:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Причина: такой Войны никто не развязывал.

Почитайте про Ірано-Іракську війну і не пишіть дурниць...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:- Волонтёры - волонтёрами, но они

От лише за них можу сказати - що їхню роботу(я і хлопці) оцінємо на 12 за п'ятибальною шкалою!👍 :D
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Воїни 93 бригади Холодний Яр впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку.

Бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту. Відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку🔥🔥

https://t.me/operativnoZSU/35101
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ГШ підтвердив звільнення Дмитрівки (ізюмський напрямок) та Мазанівки (словʼянський напрямок)

Фактичне звільнення цих селищ відбулося приблизно 2 тижні тому 😎

Далі будуть нові підтвердження - ЗСУ потроху та дуже обережно просуваються вперед 🥰
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:24

  Puente написав:От знову питаю - а хтось знає приклади мобілізації економіка на воєнні рейки вже після 2 світової ? Бо я якось слабо уявляю собі - особливо в наших умовах - без реальної диктатури .

я об этом думал, рыночная экономика и война несовместимы. Кто сейчас будет открывать бизнес когда кредитов нет, неизвестно какой курс будет, какие налоги. Закупишь товар по курсу 40 а потом бац курс 32 и куда его девать. Рыночные отношения требуют экономических свобод, которые при войне невозможны. Государство должно взять на себя обязательство трудоустроить безработных иначе народ проест запасы и начнется голод.

«Крок по розблокуванню ринків капіталу та товарних ринків є своєчасним та виваженим, адже учасники ринків підтвердили готовність до розбудови фінансового сектору. Ще до повномасштабної війни ми визначили оновлення фондового ринку однією з першочергових ініціатив Уряду. Після нашої перемоги саме розвиток ринків капіталу та товарних ринків може стати одним з драйверів відновлення економіки та України в цілому», – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
https://glavcom.ua/economics/business/v ... 65623.html
безработица 30% а они фонду хотят стартануть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 сер, 2022 19:32, всього редагувалось 2 разів.
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