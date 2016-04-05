Додано: Чет 04 сер, 2022 18:52

Puente написав: От знову питаю - а хтось знає приклади мобілізації економіка на воєнні рейки вже після 2 світової ? Бо я якось слабо уявляю собі - особливо в наших умовах - без реальної диктатури . От знову питаю - а хтось знає приклади мобілізації економіка на воєнні рейки вже після 2 світової ? Бо я якось слабо уявляю собі - особливо в наших умовах - без реальної диктатури .

Корея, Вьетнам, Афганистан, Иран, ...- Всё было за счёт заинтересованных сторон + развитие своего.И это не "диктатура" - это единая у всех цель, а сформулировать его вправе только центральный орган, с учётом интересов всех сторон - При наличии единой цели.(). К сожалению у нас есть много несостыковочек.Я не рассматриваю вариант экономики Японии второй мировой войны, хотя и он поучительный.В конечном итоге - собственник, успешного предприятия уже лучше новоявленного обдарованного будет знать технологический процесс. И наоборот новоприбывший обладает всей информацией о источниках происхождения ряда технологических цепочек, что не использовалось в гражданское время.- это когда и овцы целы и волки сыты.(нельзя приватизировать некоторые производственные мощностя, замены которым в Украине не существует) Часто на месте уничтоженного завода остаются специалисты с опытом и специальными знаниями производства,.... - что составляют "хребет Государства".( я много постов по этой теме выставлял..."кто выезжает")Ведь мы не считаем окончательное скатывание Украины в разряд "банановых-зерновых"?- а это производства....Другой пример: Зима все осведомлены о проблемах готовятся, кто может использовать ТБТ.- Батеньки! Может населению продавать уголь? Фабричный концентрат "Горючку"? Ведь система угольных складов осталась по всей Украине!И по сути этим заведует только одна установа ЖД - чуть-чуть меняем подход и... .О Моторесурсах тех же танков я давал информацию.