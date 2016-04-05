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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 сер, 2022 19:30
Puente написав:
Ви думаєте - він аж так рулить армією ?
ну анонсував наступ він. Це був політичний крок, тому. вданому випадку я думаю, що без нього не обійшлося...
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sashaqbl
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Додано: Чет 04 сер, 2022 19:35
vitaliian написав: Puente написав:
От знову питаю - а хтось знає приклади мобілізації економіка на воєнні рейки вже після 2 світової ? Бо я якось слабо уявляю собі - особливо в наших умовах - без реальної диктатури .
я об этом думал, рыночная экономика и война несовместимы. Кто сейчас будет открывать бизнес когда кредитов нет, неизвестно какой курс будет, какие налоги
. Закупишь товар по курсу 40 а потом бац курс 32 и куда его девать. Рыночные отношения требуют экономических свобод, которые при войне невозможны. Государство должно взять на себя обязательство трудоустроить безработных иначе народ проест запасы и начнется голод.
«Крок по розблокуванню ринків капіталу та товарних ринків є своєчасним та виваженим, адже учасники ринків підтвердили готовність до розбудови фінансового сектору. Ще до повномасштабної війни ми визначили оновлення фондового ринку однією з першочергових ініціатив Уряду. Після нашої перемоги саме розвиток ринків капіталу та товарних ринків може стати одним з драйверів відновлення економіки та України в цілому», – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
а они фонду хотят стартануть.
Много глупости в голове, но Направление мысли Замечательное.
Просто на этом пути "много закоулков".
Почему же, тогда не дали рецензию: viewtopic.php?p=5469658#p5469658
Чисто с низу - на Ваш взгляд, в "зоне Вашего обитания".
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 04 сер, 2022 19:45
Вот подтверждение моим словам:
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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otg
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:06
sashaqbl написав: Kudrjavuy написав:
Причина: такой Войны никто не развязывал.
Почитайте про Ірано-Іракську війну і не пишіть дурниць...
З одного боку диктатор , з іншого - тоталітарна влада просто ...
По ресурсам країни співставні ( Іран більше , Ірак більша військова складова) , по розвитку - теж . Вояки ще ті ... Тактика-стратегія - перша світова . Театр дій достатньо обмежений . Загиблих - море .
Штати та Європу не зачіпало практично ... Хімічну зброю використовували ... Але нікого це не хвилювало по суті ...
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Puente
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:15
А кто лучше подготовлен к боевым действиям в осенне-зимний период - ВСУ или росармия?
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crumd
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:19
Успіх написав: crumd написав:
Буданов анонсировал августовские контрнаступление с выходом к 01.09 на рубежи 24.02. Осталось 4 недели. Как думаете, успеем?
Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори!
Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.
Хтось бачить третій варіант?
Озвучте
Озвучую
Незалежно від того чи стоятимуть орки, чи нападатимуть, вони будуть постійно отримувати п#ди аж поки не зроблять жест доброї волі. Чергову порцію отримали нещодавно десь біля 17-00, втратили техніку в одному південному лісі
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fler
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