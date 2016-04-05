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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1913191419151916
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:Ви думаєте - він аж так рулить армією ?
ну анонсував наступ він. Це був політичний крок, тому. вданому випадку я думаю, що без нього не обійшлося...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:35

  vitaliian написав:
  Puente написав:От знову питаю - а хтось знає приклади мобілізації економіка на воєнні рейки вже після 2 світової ? Бо я якось слабо уявляю собі - особливо в наших умовах - без реальної диктатури .

я об этом думал, рыночная экономика и война несовместимы. Кто сейчас будет открывать бизнес когда кредитов нет, неизвестно какой курс будет, какие налоги. Закупишь товар по курсу 40 а потом бац курс 32 и куда его девать. Рыночные отношения требуют экономических свобод, которые при войне невозможны. Государство должно взять на себя обязательство трудоустроить безработных иначе народ проест запасы и начнется голод.

«Крок по розблокуванню ринків капіталу та товарних ринків є своєчасним та виваженим, адже учасники ринків підтвердили готовність до розбудови фінансового сектору. Ще до повномасштабної війни ми визначили оновлення фондового ринку однією з першочергових ініціатив Уряду. Після нашої перемоги саме розвиток ринків капіталу та товарних ринків може стати одним з драйверів відновлення економіки та України в цілому», – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
а они фонду хотят стартануть.

Много глупости в голове, но Направление мысли Замечательное.
Просто на этом пути "много закоулков".
Почему же, тогда не дали рецензию: viewtopic.php?p=5469658#p5469658
Чисто с низу - на Ваш взгляд, в "зоне Вашего обитания".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот подтверждение моим словам:
    ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:06

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Причина: такой Войны никто не развязывал.

Почитайте про Ірано-Іракську війну і не пишіть дурниць...

З одного боку диктатор , з іншого - тоталітарна влада просто ...
По ресурсам країни співставні ( Іран більше , Ірак більша військова складова) , по розвитку - теж . Вояки ще ті ... Тактика-стратегія - перша світова . Театр дій достатньо обмежений . Загиблих - море .
Штати та Європу не зачіпало практично ... Хімічну зброю використовували ... Але нікого це не хвилювало по суті ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А кто лучше подготовлен к боевым действиям в осенне-зимний период - ВСУ или росармия?
crumd
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:19

  Успіх написав:
  crumd написав:Буданов анонсировал августовские контрнаступление с выходом к 01.09 на рубежи 24.02. Осталось 4 недели. Как думаете, успеем?


Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори!
Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.

Хтось бачить третій варіант?
Озвучте :wink:


Озвучую :wink:
Незалежно від того чи стоятимуть орки, чи нападатимуть, вони будуть постійно отримувати п#ди аж поки не зроблять жест доброї волі. Чергову порцію отримали нещодавно десь біля 17-00, втратили техніку в одному південному лісі 8)
fler
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