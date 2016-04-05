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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1914191519161917>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот подтверждение моим словам:
    ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:06

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Причина: такой Войны никто не развязывал.

Почитайте про Ірано-Іракську війну і не пишіть дурниць...

З одного боку диктатор , з іншого - тоталітарна влада просто ...
По ресурсам країни співставні ( Іран більше , Ірак більша військова складова) , по розвитку - теж . Вояки ще ті ... Тактика-стратегія - перша світова . Театр дій достатньо обмежений . Загиблих - море .
Штати та Європу не зачіпало практично ... Хімічну зброю використовували ... Але нікого це не хвилювало по суті ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А кто лучше подготовлен к боевым действиям в осенне-зимний период - ВСУ или росармия?
crumd
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:19

  Успіх написав:
  crumd написав:Буданов анонсировал августовские контрнаступление с выходом к 01.09 на рубежи 24.02. Осталось 4 недели. Как думаете, успеем?


Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори!
Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.

Хтось бачить третій варіант?
Озвучте :wink:


Озвучую :wink:
Незалежно від того чи стоятимуть орки, чи нападатимуть, вони будуть постійно отримувати п#ди аж поки не зроблять жест доброї волі. Чергову порцію отримали нещодавно десь біля 17-00, втратили техніку в одному південному лісі 8)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Почему прекратились воздушные тревоги? Или они просто переместились?
beee
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:27

  beee написав:Почему прекратились воздушные тревоги? Или они просто переместились?


Мабуть, Київ у них "не на часі" :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:30

  fler написав:
  beee написав:Почему прекратились воздушные тревоги? Или они просто переместились?


Мабуть, Київ у них "не на часі" :wink:

Вони теж цією хворобою заразились.
не ну не тільки київ, а вся країна, окрім прифронтових
beee
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:31

Puente
Интересным случаем являются сами США во Вторую Мировую.
Но именно США, по этой причине стоят за разрушением наших "ключевых производственных монстров".
Что лёгко конкурировали всему миру.
Теперь стоило бы хоть частично изучить свой опыт, но с доступом к иным "технологиям".
- А рифляндии туда публично "закрыли дверь".
- Политика дело гадкое.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 04 сер, 2022 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:31

  beee написав:Почему прекратились воздушные тревоги? Или они просто переместились?
они несколько дней собирают ракеты по консервациям, а потом все сразу пуляют.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:03

  Kudrjavuy написав:Puente
Интересным случаем являются сами США во Вторую Мировую.
Но именно США, по этой причине стоят за разрушением наших "ключевых производственных монстров".
Что лёгко конкурировали всему миру.
Теперь стоило бы хоть частично изучить свой опыт, но с доступом к иным "технологиям".
- А рифляндии туда публично "закрыли дверь".
- Политика дело гадкое.
У Вас іноді непогана аналітика і саме більше що я ціню, це власні думки, тобто Ваші, неважливо чи вони подобаються гурту, головне що вони сформовані зі своєї колокольні.Все ж таки скільки Вам років і де Ви зараз перебуваєте?
Якщо це на тайна.
AlexMotel
 
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