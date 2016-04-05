RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1914191519161917
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:13

  AlexMotel написав:Якщо це на тайна.

Спасибо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 04 сер, 2022 21:35, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9878
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:25

  Kudrjavuy написав:
  AlexMotel написав:Якщо це на тайна.

Спасибо.
Если за 10 лет - не определились, то почему сейчас ожидаете от меня глупости? :shock:
Я тут не так часто,як інші ...не можу навіть першу цифру віку сформувать.
AlexMotel
 
Повідомлень: 365
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:26

fler

Я не успел вчера вам ответить, почему сша не спешат признать рашу спонсором терроризма.Тут сложнее, чем кажется.По факту все прекрасно понимают, что это так.Но официальное признание тянет много последствий.Например - разрыв дипотношений.Блинкен сейчас против, т к он занимается обменом осуждённых граждан сша на роспреступников.Конечно есть и другие вопросы...Также спецслужбы будут обязаны объявить охоту за головой царя террористов.А это повлечёт определённый ответ и непредсказуемые действия агрессора.Такие действия торопить им не хотелось бы.Сейчас если раша сама пойдёт на разрыв, о чём предварительно уже говорят, тогда вопрос и решится.Так же он может решиться под давлением конгрессменов, но пока идёт в разрез с мнением правительства.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 30.11.17
Подякував: 166 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори!
Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.
Хтось бачить третій варіант?

Третий вариант - отсутствие "зимних каникул". Собственно, непонятно откуда такие настроения.
Если росармии удастся выйти на админграницу Донецкой области, то открываются три направления - Харьков, Запорожье, Никодесса. К счастью для харьковчан Харьков не имеет военно-стратегической ценности. А в Запорожье есть неразрушаемый мост через Днепр - ДнепроГЭС.
crumd
 
Повідомлень: 570
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:36

  AlexMotel написав:Я тут не так часто,як інші ...не можу навіть першу цифру віку сформувать.

Просто Модер не успел ещё всё удалить.
И Вы попали. :wink:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9878
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:43

  crumd написав:
  Успіх написав:Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори!
Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.
Хтось бачить третій варіант?

Третий вариант - отсутствие "зимних каникул". Собственно, непонятно откуда такие настроения.
Если росармии удастся выйти на админграницу Донецкой области, то открываются три направления - Харьков, Запорожье, Никодесса. К счастью для харьковчан Харьков не имеет военно-стратегической ценности. А в Запорожье есть неразрушаемый мост через Днепр - ДнепроГЭС.
Якщо таке і трапиться то далі Дніпро+Запорожьє номер один і Полтава номер два .
Мико та Одеса не в цьому році... але це дуже оптимістично для орків,майже яблоні на марсі.
AlexMotel
 
Повідомлень: 365
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:44

  Kudrjavuy написав:
  AlexMotel написав:Я тут не так часто,як інші ...не можу навіть першу цифру віку сформувать.

Просто Модер не успел ещё всё удалить.
И Вы попали. :wink:

Перша 5?
AlexMotel
 
Повідомлень: 365
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1914191519161917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexMotel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99678
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 459931
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3425
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (167)
04.08.2022 22:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.