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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:13
AlexMotel написав:
Якщо це на тайна.
Спасибо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Чет 04 сер, 2022 21:35, всього редагувалось 2 разів.
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:25
Kudrjavuy написав: AlexMotel написав:
Якщо це на тайна.
Спасибо.
Если за 10 лет - не определились, то почему сейчас ожидаете от меня глупости?
Я тут не так часто,як інші ...не можу навіть першу цифру віку сформувать.
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AlexMotel
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:26
fler
Я не успел вчера вам ответить, почему сша не спешат признать рашу спонсором терроризма.Тут сложнее, чем кажется.По факту все прекрасно понимают, что это так.Но официальное признание тянет много последствий.Например - разрыв дипотношений.Блинкен сейчас против, т к он занимается обменом осуждённых граждан сша на роспреступников.Конечно есть и другие вопросы...Также спецслужбы будут обязаны объявить охоту за головой царя террористов.А это повлечёт определённый ответ и непредсказуемые действия агрессора.Такие действия торопить им не хотелось бы.Сейчас если раша сама пойдёт на разрыв, о чём предварительно уже говорят, тогда вопрос и решится.Так же он может решиться под давлением конгрессменов, но пока идёт в разрез с мнением правительства.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:27
Успіх написав:
Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори!
Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.
Хтось бачить третій варіант?
Третий вариант - отсутствие "зимних каникул". Собственно, непонятно откуда такие настроения.
Если росармии удастся выйти на админграницу Донецкой области, то открываются три направления - Харьков, Запорожье, Никодесса. К счастью для харьковчан Харьков не имеет военно-стратегической ценности. А в Запорожье есть неразрушаемый мост через Днепр - ДнепроГЭС.
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crumd
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:36
AlexMotel написав:
Я тут не так часто,
як інші ...не можу навіть першу цифру віку сформувать.
Просто Модер не успел ещё всё удалить.
И Вы попали.
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:43
crumd написав: Успіх написав:
Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори!
Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.
Хтось бачить третій варіант?
Третий вариант - отсутствие "зимних каникул". Собственно, непонятно откуда такие настроения.
Если росармии удастся выйти на админграницу Донецкой области, то открываются три направления - Харьков, Запорожье, Никодесса. К счастью для харьковчан Харьков не имеет военно-стратегической ценности. А в Запорожье есть неразрушаемый мост через Днепр - ДнепроГЭС.
Якщо таке і трапиться то далі Дніпро+Запорожьє номер один і Полтава номер два .
Мико та Одеса не в цьому році... але це дуже оптимістично для орків,майже яблоні на марсі.
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AlexMotel
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:44
Kudrjavuy написав: AlexMotel написав:
Я тут не так часто,
як інші ...не можу навіть першу цифру віку сформувать.
Просто Модер не успел ещё всё удалить.
И Вы попали.
Перша 5?
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AlexMotel
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