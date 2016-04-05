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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1915191619171918>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:13

  AlexMotel написав:Якщо це на тайна.

Спасибо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 04 сер, 2022 21:35, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:25

  Kudrjavuy написав:
  AlexMotel написав:Якщо це на тайна.

Спасибо.
Если за 10 лет - не определились, то почему сейчас ожидаете от меня глупости? :shock:
Я тут не так часто,як інші ...не можу навіть першу цифру віку сформувать.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:26

fler

Я не успел вчера вам ответить, почему сша не спешат признать рашу спонсором терроризма.Тут сложнее, чем кажется.По факту все прекрасно понимают, что это так.Но официальное признание тянет много последствий.Например - разрыв дипотношений.Блинкен сейчас против, т к он занимается обменом осуждённых граждан сша на роспреступников.Конечно есть и другие вопросы...Также спецслужбы будут обязаны объявить охоту за головой царя террористов.А это повлечёт определённый ответ и непредсказуемые действия агрессора.Такие действия торопить им не хотелось бы.Сейчас если раша сама пойдёт на разрыв, о чём предварительно уже говорят, тогда вопрос и решится.Так же он может решиться под давлением конгрессменов, но пока идёт в разрез с мнением правительства.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори!
Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.
Хтось бачить третій варіант?

Третий вариант - отсутствие "зимних каникул". Собственно, непонятно откуда такие настроения.
Если росармии удастся выйти на админграницу Донецкой области, то открываются три направления - Харьков, Запорожье, Никодесса. К счастью для харьковчан Харьков не имеет военно-стратегической ценности. А в Запорожье есть неразрушаемый мост через Днепр - ДнепроГЭС.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:43

  crumd написав:
  Успіх написав:Тому, або вони нападуть і получать п#ди і тоді почнуться переговори!
Або будуть стояти, а тим часом будуть відбуватись переговори.
Хтось бачить третій варіант?

Третий вариант - отсутствие "зимних каникул". Собственно, непонятно откуда такие настроения.
Если росармии удастся выйти на админграницу Донецкой области, то открываются три направления - Харьков, Запорожье, Никодесса. К счастью для харьковчан Харьков не имеет военно-стратегической ценности. А в Запорожье есть неразрушаемый мост через Днепр - ДнепроГЭС.
Якщо таке і трапиться то далі Дніпро+Запорожьє номер один і Полтава номер два .
Мико та Одеса не в цьому році... але це дуже оптимістично для орків,майже яблоні на марсі.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:00

Не сприймайте серйозно - може то дах їде)))))

  crumd написав:Третий вариант - отсутствие "зимних каникул".

Та не будуть взимку воювати, як зараз - це 99%!
Буде типу АТО/ОСС - якщо до того часу не домовляться.
  crumd написав:Собственно, непонятно откуда такие настроения.

"Дають ПОРЦІЙНО зброю".
Що, за 5 міс. ніяк не можна було....?
Лише 100500 причин "тому що...", "ну ви розумієте, бо..."


Я пішов в ЗСУ, щоб в короткий термін (3-4міс) дати п#зди оркам і повернутись додому!
Бо мав ВЕЛИКУ НАДІЮ, що Захід нам допоможе!
Ну, ок - Захід запевняв, що майже, всі на нашому боці і нам допоможуть, але потрібен час! - дайте нам час до кінця літа і ми вас підтримаємо по-повній! А тим часом ми(Захід) накладаємо 100500 пакетів найжорстокіших санкцій, які до того часу так ослаблять ворога, що ви - ЗСУ, розіб'єте всю армію раші і візьмете москву!!!)))

Ну ок, 100500 пакетів найжорстокіших санкцій виявились до п#ди!
То плять, вже дайте хоч нормальну кількість нормальної техніки, щоб ми хоч посунули їх до кордонів 02.24!
А не таку кількість, якою навіть важко втримати оборону!(на Сході ж в деяких місцях прориваються падлюки)

Ну?
Або воюємо, або коники ліпимо з глини?!
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну?
Або воюємо, або коники ліпимо з глини


Це ми воюємо, а на заході це бізнес і нічого особистого.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:27

Успіх возможно
1. Запад не хочет рисковать эскалацией (может боятся, что если дать ракеты на 300км - их все первым делом запустят по москве?)
2. Запад сам не ожидал именно такого расклада. Они сами давали несколько дней на захват, и возможно рассчитывали на подобие партизанской войны. Поэтому джавелины и Нлавы есть, а брони, арты, авиа - не заготавливали. Скребут же по сусекам - Польша вроде пару сотен танков нашла, и остальные "кто что может"
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Чет 04 сер, 2022 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:32

  Успіх написав:
  crumd написав:Третий вариант - отсутствие "зимних каникул".

Та не будуть взимку воювати, як зараз - це 99%!
Буде типу АТО/ОСС - якщо до того часу не домовляться.

Дикая глупость!
Орки к зиме готовы.
Мы по определению нет.
У этих орков дома всё в порядке - а Война у наших городах та селах. При чём с ещё и откровенной клоунадой.
  Успіх написав:Бо мав ВЕЛИКУ НАДІЮ, що Захід нам допоможе!

После этих слов Вам стоит многое переосмыслить.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Грйс-мэн написав:Запад сам не ожидал именно такого расклада

Все они ожидали и всё они просчитали
  Грйс-мэн написав:Поэтому джавелины и Нлавы

Это оружие обороны, а не нападения. Делает высокие потери для нападающего. Цель - обескровить максимально Рашку. Если для этого придется устроить замес до самого Львова - никого это не остановит.
Andrey2512
 
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