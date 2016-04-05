Успіх написав:Бо мав ВЕЛИКУ НАДІЮ, що Захід нам допоможе!
Федеративна Республіка Німеччина блокує надання Україні 8 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що штучна затримка фінансової допомоги для України - це або злочин, або помилка. Про це він повідомив під час свого відеозвернення.
«Нагадую лідерам деяких країн ЄС, що не можна робити заручниками їх нерішучості чи бюрократизму українських пенсіонерів, переселенців, вчителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат», – сказав Зеленський.
Він зауважив, що 8 млрд євро наразі загальмовані.
«І така штучна затримка фінансової допомоги для нашої держави - це або злочин, або помилка. І складно сказати, що з цього гірше в умовах повномасштабної війни. Яка європейська країна відповідальна за це, називати не хочу. Будемо вірити, що це все ж таки помилка і її буде виправлено», – заявив президент України.
теперь вспоминаем что там недавно нёс Шрёдер про переговоры?
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что российский президент Владимир Путин открыт к дипломатическому урегулированию с Украиной.
Об этом бывший канцлер сказал в интервью Stern и RTL/ntv, сообщает "Европейская правда".
Шредер подтвердил, что встречался с Путиным на прошлой неделе.
"Хорошая новость состоит в том, что Кремль хочет достичь переговорного решения. Уже был переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, поскольку они участвовали в переговорах по поставкам зерна. Пока это очень полезно. Первым успехом является соглашение о зерне, возможно, можно будет медленно расширить его до прекращения огня", - заявил он. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/3/7361642/
и связываем два этих факта. Я аккуратно делаю вывод, что на Зеленского началось политическое давление с целью дальнейшей заморозки конфликта. Германии нужен русский газ.
Успіх написав:Або воюємо, або коники ліпимо з глини?!
идут торги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 сер, 2022 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:- Що не так з Нептуном? - Він не влучає. - Але ж в Крейсер "Москва" влучив. - Хай буде так.
У вас є статистика пусків? У Чмута мабуть є, враховуючи тісну взаємодію ПЖ з ВМС. Я розумію, що вам хочеться вірити, що в нас афігенна зброя, і якби не зеленський, то ми б рознесли вже пів росії, але часом варто дивитися більш обєктивно.
Ещё не слушал Чмута по Вашей ссылке, но приведенную выше цитату, возможно, следует понимать так: "Не буду спорить/не могу говорить, но это были не Нептуны".
Минобороны Беларуси показало прибытие российского военно-транспортного самолета на аэродром в Мачулищах, на котором, по мнению OSINT-исследователей, перевозили иранские ударные дроны.
В сети изучили маршрут Ил-76. Российский самолет, по открытым данным, вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении. Потом отправился в Беларусь.
В контексте недавних заявлений о передаче Тегераном РФ боевых БПЛА расследователи предположили, что именно в указанном самолете перевозили дроны.
Позже в Telegram Минобороны Беларуси подтвердили прибытие Ил-76. Указывается, что представители Генштаба страны встречали «хлебом и солью» российских военных, наемников из Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии, Мали и т.д. Бойцы якобы примут участие в конкурсе «Уверенный прием».
Вместе с фото военных Минобороны Беларуси выложило кадры самого груза.
Орки формируют свою "ось интересов" - для "закрытого клуба", параллельно с ведением военных действий достаточно публично.
crumd написав:Как думаете, когда лучше контрнаступать - летом или зимой?
Июльского контрнаступления, анонсированного Арестовичем, уже не будет. Июль закончился. Буданов анонсировал августовские контрнаступление с выходом к 01.09 на рубежи 24.02. Осталось 4 недели. Как думаете, успеем?
sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей. Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів...
Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...
sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей. Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів...
Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...
sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей. Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів...
Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...
Гудериан отдыхает.
После новости "Порошенко купил бронеавтомобили в Италии" чаще всего оказывается, что купил за чужие деньги, не в Италии, а у Богдана, не для ВСУ, а для своей охраны, не бронеавтомобили, а маршрутки, готовые к работе, но без колес. (Нужное подчеркнуть)
sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей. Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів...
Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...
Бронеавтомобиль способен транспортировать 10 солдат в зоне боевых действий. Всего пол миллиарда долларов, и армия на юге будет на бронеколесах. Рашка готовилась, клепала Тигры, а наши зебилоиды себе выбирали по приколу.