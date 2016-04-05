Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что российский президент Владимир Путин открыт к дипломатическому урегулированию с Украиной.Об этом бывший канцлер сказал в интервью Stern и RTL/ntv, сообщает "Европейская правда".Шредер подтвердил, что встречался с Путиным на прошлой неделе."Хорошая новость состоит в том, что Кремль хочет достичь переговорного решения. Уже был переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, поскольку они участвовали в переговорах по поставкам зерна. Пока это очень полезно. Первым успехом является соглашение о зерне, возможно, можно будет медленно расширить его до прекращения огня", - заявил он.