antey1969 написав:После новости "Порошенко купил бронеавтомобили в Италии" чаще всего оказывается, что купил за чужие деньги, не в Италии, а у Богдана, не для ВСУ, а для своей охраны, не бронеавтомобили, а маршрутки, готовые к работе, но без колес. (Нужное подчеркнуть)
Можно поинтересоваться, че там 95-ый квартал закупил, на любые деньги, кроме асфальта?
С газонюхами все понятно, но есть ещё связка Англия-США, у которых свои интересы )
мы кажется в ЕС просимся? ради членства в котором был майдан-2, бегство чивокуни, потеря Крыма и ордло, разрыв экономических связей с рф и всё остальное. Игнорировать интересы Германии но при этом хотеть в ЕС - слишком противоречиво, на мой взгляд. Англия-США прекрасно, но жить в относительной изоляции без собственных э.ресурсов и внешнего финансирования в нашем случае так себе перспектива. Хочешь или не хочешь с мнением Германии придётся считаться.