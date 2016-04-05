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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1916191719181919
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:07

  antey1969 написав:После новости "Порошенко купил бронеавтомобили в Италии" чаще всего оказывается, что купил за чужие деньги, не в Италии, а у Богдана, не для ВСУ, а для своей охраны, не бронеавтомобили, а маршрутки, готовые к работе, но без колес. (Нужное подчеркнуть)

Можно поинтересоваться, че там 95-ый квартал закупил, на любые деньги, кроме асфальта?

https://interfax.com.ua/news/general/849965.html
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:25

  Andrey2512 написав:vitaliian

С газонюхами все понятно, но есть ещё связка Англия-США, у которых свои интересы )

мы кажется в ЕС просимся? ради членства в котором был майдан-2, бегство чивокуни, потеря Крыма и ордло, разрыв экономических связей с рф и всё остальное. Игнорировать интересы Германии но при этом хотеть в ЕС - слишком противоречиво, на мой взгляд. Англия-США прекрасно, но жить в относительной изоляции без собственных э.ресурсов и внешнего финансирования в нашем случае так себе перспектива. Хочешь или не хочешь с мнением Германии придётся считаться.
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