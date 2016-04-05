Schmit написав:- Що не так з Нептуном? - Він не влучає. - Але ж в Крейсер "Москва" влучив. - Хай буде так.
У вас є статистика пусків? У Чмута мабуть є, враховуючи тісну взаємодію ПЖ з ВМС. Я розумію, що вам хочеться вірити, що в нас афігенна зброя, і якби не зеленський, то ми б рознесли вже пів росії, але часом варто дивитися більш обєктивно.
Ещё не слушал Чмута по Вашей ссылке, но приведенную выше цитату, возможно, следует понимать так: "Не буду спорить/не могу говорить, но это были не Нептуны".
Минобороны Беларуси показало прибытие российского военно-транспортного самолета на аэродром в Мачулищах, на котором, по мнению OSINT-исследователей, перевозили иранские ударные дроны.
В сети изучили маршрут Ил-76. Российский самолет, по открытым данным, вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении. Потом отправился в Беларусь.
В контексте недавних заявлений о передаче Тегераном РФ боевых БПЛА расследователи предположили, что именно в указанном самолете перевозили дроны.
Позже в Telegram Минобороны Беларуси подтвердили прибытие Ил-76. Указывается, что представители Генштаба страны встречали «хлебом и солью» российских военных, наемников из Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии, Мали и т.д. Бойцы якобы примут участие в конкурсе «Уверенный прием».
Вместе с фото военных Минобороны Беларуси выложило кадры самого груза.
Орки формируют свою "ось интересов" - для "закрытого клуба", параллельно с ведением военных действий достаточно публично.
sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей. Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів...
Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...
sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей. Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів...
Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...
sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей. Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів...
Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...
Бронеавтомобиль способен транспортировать 10 солдат в зоне боевых действий. Всего пол миллиарда долларов, и армия на юге будет на бронеколесах. Рашка готовилась, клепала Тигры, а наши зебилоиды себе выбирали по приколу.
antey1969 написав:После новости "Порошенко купил бронеавтомобили в Италии" чаще всего оказывается, что купил за чужие деньги, не в Италии, а у Богдана, не для ВСУ, а для своей охраны, не бронеавтомобили, а маршрутки, готовые к работе, но без колес. (Нужное подчеркнуть)
Можно поинтересоваться, че там 95-ый квартал закупил, на любые деньги, кроме асфальта?
С газонюхами все понятно, но есть ещё связка Англия-США, у которых свои интересы )
мы кажется в ЕС просимся? ради членства в котором был майдан-2, потеря Крыма и ордло, разрыв экономических связей с рф и всё остальное включая текущую войну и Долярчика в окопе.
Игнорировать интересы Германии, но при этом хотеть в ЕС - слишком противоречивая позиция, на мой взгляд.
Хочешь или не хочешь с мнением Германии придётся считаться. А её мнение - переговоры и заморозка конфликта. Тут скрыт еще один, нюанс с замороженным конфликтом нас никто в ЕС не возьмет и инвестировать в Украину не будет. Жить в центре Европы в относительной изоляции (без собственных э.ресурсов и серьезного внешнего финансирования) в нашем случае так себе перспектива.