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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1916191719181919>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:49

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:- Що не так з Нептуном?
- Він не влучає.
- Але ж в Крейсер "Москва" влучив.
- Хай буде так.

У вас є статистика пусків? У Чмута мабуть є, враховуючи тісну взаємодію ПЖ з ВМС.
Я розумію, що вам хочеться вірити, що в нас афігенна зброя, і якби не зеленський, то ми б рознесли вже пів росії, але часом варто дивитися більш обєктивно.

Ещё не слушал Чмута по Вашей ссылке, но приведенную выше цитату, возможно, следует понимать так: "Не буду спорить/не могу говорить, но это были не Нептуны". :)
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:49

  vitaliian написав:Ветка сегодня потеряла последние признаки интеллекта(

Только сегодня? :)
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:57

Целый пакет новостей:
https://charter97.org/ru/news/2022/8/4/509887/
Минобороны Беларуси показало прибытие российского военно-транспортного самолета на аэродром в Мачулищах, на котором, по мнению OSINT-исследователей, перевозили иранские ударные дроны.

В сети изучили маршрут Ил-76. Российский самолет, по открытым данным, вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении. Потом отправился в Беларусь.

В контексте недавних заявлений о передаче Тегераном РФ боевых БПЛА расследователи предположили, что именно в указанном самолете перевозили дроны.

Позже в Telegram Минобороны Беларуси подтвердили прибытие Ил-76. Указывается, что представители Генштаба страны встречали «хлебом и солью» российских военных, наемников из Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии, Мали и т.д. Бойцы якобы примут участие в конкурсе «Уверенный прием».

Вместе с фото военных Минобороны Беларуси выложило кадры самого груза.

Орки формируют свою "ось интересов" - для "закрытого клуба", параллельно с ведением военных действий достаточно публично.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 23:50

  sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей.
Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів...

Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:02

  Zebra написав:
  sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей.
Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів...

Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...

:shock: :shock: :shock:
Гудериан отдыхает. :D
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:02

  Kudrjavuy написав:
  Zebra написав:
  sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей.
Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів...

Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...

:shock: :shock: :shock:
Гудериан отдыхает. :D

На изучай зе-лохторатчик: https://armyinform.com.ua/2022/07/05/ml ... vtomobili/

Бронеавтомобиль способен транспортировать 10 солдат в зоне боевых действий. Всего пол миллиарда долларов, и армия на юге будет на бронеколесах. Рашка готовилась, клепала Тигры, а наши зебилоиды себе выбирали по приколу.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:07

  antey1969 написав:После новости "Порошенко купил бронеавтомобили в Италии" чаще всего оказывается, что купил за чужие деньги, не в Италии, а у Богдана, не для ВСУ, а для своей охраны, не бронеавтомобили, а маршрутки, готовые к работе, но без колес. (Нужное подчеркнуть)

Можно поинтересоваться, че там 95-ый квартал закупил, на любые деньги, кроме асфальта?

https://interfax.com.ua/news/general/849965.html
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:25

  Andrey2512 написав:vitaliian

С газонюхами все понятно, но есть ещё связка Англия-США, у которых свои интересы )

мы кажется в ЕС просимся? ради членства в котором был майдан-2, потеря Крыма и ордло, разрыв экономических связей с рф и всё остальное включая текущую войну и Долярчика в окопе.

Игнорировать интересы Германии, но при этом хотеть в ЕС - слишком противоречивая позиция, на мой взгляд.

Хочешь или не хочешь с мнением Германии придётся считаться. А её мнение - переговоры и заморозка конфликта. Тут скрыт еще один, нюанс с замороженным конфликтом нас никто в ЕС не возьмет и инвестировать в Украину не будет. Жить в центре Европы в относительной изоляции (без собственных э.ресурсов и серьезного внешнего финансирования) в нашем случае так себе перспектива.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:38

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:Ветка сегодня потеряла последние признаки интеллекта(

Только сегодня? :)

присутствует мало тех кого я читаю.
  Zebra написав:Война на годы или капитуляция. Прозрейте уже.
война пока жив пуйло. Всё его окружение против потому что держат награбленное на Западе и имеют бизнесы там же.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 сер, 2022 05:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:мы кажется в ЕС просимся? ради членства в котором был майдан-2


Уже не понятно куда мы просимся и куда нас пустят.

Очевидны противоречия в самой Европе. Когда Борис Джонсон говорил о некоем союзе между Польшей, Украиной и Англией - вот тут был как бы намек для Европы.

Закон о привилегиях для поляков - это вообще к чему было?
Andrey2512
 
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