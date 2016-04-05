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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1916191719181919
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:42

  Andrey2512 написав:Очевидны противоречия в самой Европе. Когда Борис Джонсон говорил о некоем союзе между Польшей, Украиной и Англией - вот тут был как бы намек для Европы.
о вспомнили :D В какие ещё сказки верите? Я с самого начала не верил в этот проект, потому что союз это равноправие партнёров, а не спонсорство одного члена другим. Когда сможем что-то предложить, нас без промедления возьмут в любые существующие союзы, или 51м штатом США (наличный доллар у нас ходит не хуже гривны). Но каждый хочет извлечь свою выгоду от союза, а не стать его почётным спонсором. В этом проблема.
  Andrey2512 написав:Закон о привилегиях для поляков - это вообще к чему было?
политический жест в надежде на зеркальный ответ. Полякам эти наши привилегии как зайцу лисий хвост.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:59

  Andrey2512 написав:
  Грйс-мэн написав:Запад сам не ожидал именно такого расклада

Все они ожидали и всё они просчитали
  Грйс-мэн написав:Поэтому джавелины и Нлавы

Это оружие обороны, а не нападения. Делает высокие потери для нападающего. Цель - обескровить максимально Рашку. Если для этого придется устроить замес до самого Львова - никого это не остановит.

Якщо "замес" дотягнеться до самого Львова, то Європу невпинним потоком хлине величезна кількість біженців. І тут уже ні заборони виїзду 18-60, ні закриття кордонів зі сторони ЄС не допоможуть. Тому у разі такого сценарію, точніше, відчуваючи наближення такого сценарію, "Захід" (як мінімум, поляки) своїми військами будуть робити зону безпеки для біженців на заході України.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:20

❗️З річок Дніпро й Ірпінь витягли два вертольоти та 11 бойових машин росіян – повідомляє журналіст Сергій Грішин https://t.me/irpingrisha/9156

Там же
Карта вбивств в Бучі під час окупації і це помістили далеко не всі локації

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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:30

Перемога вже скоро! Просто треба почекати)))

  fler написав:Незалежно від того чи стоятимуть орки, чи нападатимуть, вони будуть постійно отримувати п#ди аж поки не зроблять жест доброї волі. Чергову порцію отримали нещодавно десь біля 17-00, втратили техніку в одному південному лісі

Це - добре...
Бо в мене тут, майже, тиша...
Хоч готовність до "будь чого" - висока!

Ну і десь на Півдні :wink: вчора/сьогодні/завтра мають орки отримати прильоти "агітаційних снарядів" :D
Типу "Руський солдат - здавайся/як правильно здатись" і т.п. :mrgreen:
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