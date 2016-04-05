Andrey2512 написав:Очевидны противоречия в самой Европе. Когда Борис Джонсон говорил о некоем союзе между Польшей, Украиной и Англией - вот тут был как бы намек для Европы.
о вспомнили В какие ещё сказки верите? Я с самого начала не верил в этот проект, потому что союз это равноправие партнёров, а не спонсорство одного члена другим. Когда сможем что-то предложить, нас без промедления возьмут в любые существующие союзы, или 51м штатом США (наличный доллар у нас ходит не хуже гривны). Но каждый хочет извлечь свою выгоду от союза, а не стать его почётным спонсором. В этом проблема.
Andrey2512 написав:Закон о привилегиях для поляков - это вообще к чему было?
политический жест в надежде на зеркальный ответ. Полякам эти наши привилегии как зайцу лисий хвост.
Грйс-мэн написав:Запад сам не ожидал именно такого расклада
Все они ожидали и всё они просчитали
Грйс-мэн написав:Поэтому джавелины и Нлавы
Это оружие обороны, а не нападения. Делает высокие потери для нападающего. Цель - обескровить максимально Рашку. Если для этого придется устроить замес до самого Львова - никого это не остановит.
Якщо "замес" дотягнеться до самого Львова, то Європу невпинним потоком хлине величезна кількість біженців. І тут уже ні заборони виїзду 18-60, ні закриття кордонів зі сторони ЄС не допоможуть. Тому у разі такого сценарію, точніше, відчуваючи наближення такого сценарію, "Захід" (як мінімум, поляки) своїми військами будуть робити зону безпеки для біженців на заході України.
fler написав:Незалежно від того чи стоятимуть орки, чи нападатимуть, вони будуть постійно отримувати п#ди аж поки не зроблять жест доброї волі. Чергову порцію отримали нещодавно десь біля 17-00, втратили техніку в одному південному лісі
Це - добре... Бо в мене тут, майже, тиша... Хоч готовність до "будь чого" - висока!
Ну і десь на Півдні вчора/сьогодні/завтра мають орки отримати прильоти "агітаційних снарядів" Типу "Руський солдат - здавайся/як правильно здатись" і т.п.