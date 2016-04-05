Andrey2512 написав:Очевидны противоречия в самой Европе. Когда Борис Джонсон говорил о некоем союзе между Польшей, Украиной и Англией - вот тут был как бы намек для Европы.
о вспомнили В какие ещё сказки верите? Я с самого начала не верил в этот проект, потому что союз это равноправие партнёров, а не спонсорство одного члена другим. Когда сможем что-то предложить, нас без промедления возьмут в любые существующие союзы, или 51м штатом США (наличный доллар у нас ходит не хуже гривны). Но каждый хочет извлечь свою выгоду от союза, а не стать его почётным спонсором. В этом проблема.
Andrey2512 написав:Закон о привилегиях для поляков - это вообще к чему было?
политический жест в надежде на зеркальный ответ. Полякам эти наши привилегии как зайцу лисий хвост.
Грйс-мэн написав:Запад сам не ожидал именно такого расклада
Все они ожидали и всё они просчитали
Грйс-мэн написав:Поэтому джавелины и Нлавы
Это оружие обороны, а не нападения. Делает высокие потери для нападающего. Цель - обескровить максимально Рашку. Если для этого придется устроить замес до самого Львова - никого это не остановит.
Якщо "замес" дотягнеться до самого Львова, то Європу невпинним потоком хлине величезна кількість біженців. І тут уже ні заборони виїзду 18-60, ні закриття кордонів зі сторони ЄС не допоможуть. Тому у разі такого сценарію, точніше, відчуваючи наближення такого сценарію, "Захід" (як мінімум, поляки) своїми військами будуть робити зону безпеки для біженців на заході України.
fler написав:Незалежно від того чи стоятимуть орки, чи нападатимуть, вони будуть постійно отримувати п#ди аж поки не зроблять жест доброї волі. Чергову порцію отримали нещодавно десь біля 17-00, втратили техніку в одному південному лісі
Це - добре... Бо в мене тут, майже, тиша... Хоч готовність до "будь чого" - висока!
Ну і десь на Півдні вчора/сьогодні/завтра мають орки отримати прильоти "агітаційних снарядів" Типу "Руський солдат - здавайся/як правильно здатись" і т.п.
Успіх написав:Та не будуть взимку воювати, як зараз - це 99%!
А что мешает росармии воевать зимой? Зима лучше для обороны или для наступления? Зеленки нет. В окопе, залитом дождём и растаявшим снегом, много не усидишь. В блиндаже без отопления - тоже. А отопление - это дым и демаскировка.
Schmit написав:Якщо "замес" дотягнеться до самого Львова,
в утра испортили настроение...не буду сюда вообще заходить, пишите (в большинстве) негативные прогнозы, вам это удовольствие доставляет делать это из-за бурга?
художника обидеть может каждый До Львова не затянется, если бы могли давно бы были там. Херсонкую обл. оставили без боя. То за что идут бои так просто оркам не достается.
Schmit написав: Тому у разі такого сценарію, точніше, відчуваючи наближення такого сценарію, "Захід" (як мінімум, поляки) своїми військами будуть робити зону безпеки для біженців на заході України.
с чего вы взяли что Запад будет принимать беженцев безлимитно? закроют границы и всё. Сплошные фобии и фантазии пишете. Беженцы которых я знаю вполне неплохо жили в Украине, но не спешат возвращаться. Вероятно имеют какие то виды там зацепиться. Когда Запад начнет разбираться что из себя представляют многие "беженцы" будут очень неприятно удивлены.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 сер, 2022 08:20, всього редагувалось 1 раз.