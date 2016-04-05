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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1917191819191920
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:19

  Kudrjavuy написав:
  Zebra написав:
  sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей.
Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів...
Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...

:shock: :shock: :shock:
Гудериан отдыхает. :D

На изучай зе-лохторатчик: https://armyinform.com.ua/2022/07/05/ml ... vtomobili/

Бронеавтомобиль способен транспортировать 10 солдат в зоне боевых действий. Всего пол миллиарда долларов, и армия на юге будет на бронеколесах. Рашка готовилась, клепала Тигры, а наши зебилоиды себе выбирали по приколу.

Мы вроде все их тигры сожгли? Так написано в зведенні
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:25

  vitaliian написав:
  prodigy написав:
  Schmit написав:Якщо "замес" дотягнеться до самого Львова,


в утра испортили настроение...не буду сюда вообще заходить,
пишите (в большинстве) негативные прогнозы, вам это удовольствие доставляет делать это из-за бурга?

художника обидеть может каждый :D До Львова не затянется, если бы могли давно бы были там. Херсонкую обл. оставили без боя. То за что идут бои так просто оркам не достается.
  Schmit написав: Тому у разі такого сценарію, точніше, відчуваючи наближення такого сценарію, "Захід" (як мінімум, поляки) своїми військами будуть робити зону безпеки для біженців на заході України.

с чего вы взяли что Запад будет принимать беженцев безлимитно? закроют границы и всё.

Коли на кордон попруть міліони біженців - ніякі закриття цей потік не стримають.
Schmit
 
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