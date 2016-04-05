sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей. Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів... Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...
Бронеавтомобиль способен транспортировать 10 солдат в зоне боевых действий. Всего пол миллиарда долларов, и армия на юге будет на бронеколесах. Рашка готовилась, клепала Тигры, а наши зебилоиды себе выбирали по приколу.
Мы вроде все их тигры сожгли? Так написано в зведенні