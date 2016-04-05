sashaqbl написав:Schmit він дуже гарно уникає незручних для суспільства відповідей. Зараз уже серпень, і +/- очевидно, що до початку осені ми зброї в товарних кількостях не отримаємо. А як він каже, багато що залежить від того, скільки зброї ми отримаємо від партнерів... Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро. Це 20 тисяч солдат можна швидко і безпечно перемістити на поле бою, врізатися в оборону суперника массовано. Відбити Херсон. При цьому у солдат повний захист від куль, гранат, підриву на мінах...
Бронеавтомобиль способен транспортировать 10 солдат в зоне боевых действий. Всего пол миллиарда долларов, и армия на юге будет на бронеколесах. Рашка готовилась, клепала Тигры, а наши зебилоиды себе выбирали по приколу.
Мы вроде все их тигры сожгли? Так написано в зведенні
С газонюхами все понятно, но есть ещё связка Англия-США, у которых свои интересы )
мы кажется в ЕС просимся? ради членства в котором был майдан-2, потеря Крыма и ордло, разрыв экономических связей с рф и всё остальное включая текущую войну и Долярчика в окопе.
Игнорировать интересы Германии, но при этом хотеть в ЕС - слишком противоречивая позиция, на мой взгляд.
Хочешь или не хочешь с мнением Германии придётся считаться. А её мнение - переговоры и заморозка конфликта. Тут скрыт еще один, нюанс с замороженным конфликтом нас никто в ЕС не возьмет и инвестировать в Украину не будет. Жить в центре Европы в относительной изоляции (без собственных э.ресурсов и серьезного внешнего финансирования) в нашем случае так себе перспектива.
шо сьогодні було майже нема чим стріляти по Мико На Херсонщині наші військові знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300. Саме з таких систем російські терористи обстрілювали Мико останніми тижнями. Також серед підтверджених втрат ворога: ❌ 39 терористів, ❌ радіолокаційна станція «Імбир», ❌ автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», ❌ 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки. ❌ 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці. Ось чому: "Сьогодні за ніч Миколаїв зазнав обстрілів тричі: після опівночі, близько третьої ночі та о 6:40 ранку. Вночі Миколаїв обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку - ствольною далекобійною артилерією «Піон». В основному під удар потрапив Корабельний район міста (найближчий до лінії фронту, а раніше прилітало по всім районам). Внаслідок обстрілів один приватний житловий будинок частково зруйновано, ще в одному виникла пожежа від влучання боєприпасів та їх уламків. "
vitaliian написав: а о чем переговоры? Зеленский не согласится на оккупацию новых территорий, пуйло не согласится отойти на рубежи 23.02. Ситуация тупиковая. Макрон же предлагал Зеленскому уступить. Правда потом отнекивался пока сам Зеля не проболтался. Но это детали. Война будет до тех пор пока одна из сторон не признает себя побежденной. Победителей здесь априори нет.
Віддача Херсону назад + заморозка - цілком прийнятний варіант і для Зе і для пу. Чого такий варіант нереальний? По-моєму цілком реальний.