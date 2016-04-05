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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1918191919201921
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:35

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  Andrey2512 написав:vitaliian

С газонюхами все понятно, но есть ещё связка Англия-США, у которых свои интересы )

мы кажется в ЕС просимся? ради членства в котором был майдан-2, потеря Крыма и ордло, разрыв экономических связей с рф и всё остальное включая текущую войну и Долярчика в окопе.

Игнорировать интересы Германии, но при этом хотеть в ЕС - слишком противоречивая позиция, на мой взгляд.

Хочешь или не хочешь с мнением Германии придётся считаться. А её мнение - переговоры и заморозка конфликта. Тут скрыт еще один, нюанс с замороженным конфликтом нас никто в ЕС не возьмет и инвестировать в Украину не будет. Жить в центре Европы в относительной изоляции (без собственных э.ресурсов и серьезного внешнего финансирования) в нашем случае так себе перспектива.

Поки у нас будуть "територіальні проблеми"(включаючи Крим) ніхто нас ні в НАТО ні в ЄС не візьме. Крапка.
Потрібно або відмовлятись від територій або відвойовувати.
*поняття "заморожений конфлікт" є штучне, воно юридично нечітке. Ключовим поняттям є "спірні території" - це поняття чітке і зрозуміле.

Південне Корея в ЄС?

Греція/Туреччина в НАТО (і там "спірні території" та "територіальні пробеми", представ). В Ірландії є спірна Північна Ірландія, нежданчик, так? Ірландія в ЄС.

Які спірні території?
Що за маячня?
Території окуповані РФ. Які ще "спірні"?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:08

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:Якщо Порошенко зі своїм фондом зміг купити в Італії 11 бронеавтомобілів за 2 млн евро. Що заважає державі купити 2000 таких машин за 400 млн евро.
можливо відсутність 2 млн євро. Можливо, відсутність 2 тис. таких машин на ринку. Можливо відсутність і одного і іншого.

присутність асфальтобобиків
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:11

  sashaqbl написав:
  L написав:недавно бачив передачу, як з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"
воно то так, але якщо це допустимо до автомобілів постачання, то навряд чи ви захочете, щоб Вас в критичному стані евакуювала швидка, з якої зробили "ляльку" в гаражі. Аналогічно, ракету, вартісьтю в мільйон, між бойовими позиціями має переміщувати машина, яка не ламається, а не яку можна швидко зремонтувати. З "Богданою" - та ж історія. Відстрілялась і треба свялювати від відповіді - то міняти свічки запалювання наприклад - не найкращий час.

Я думав, що не доведеться "розжовувати", але якщо потрібно, то прошу:
Ви нарікаєте на якість КрАЗів, я ж написав "з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"". Як на мене, це показує надійність цих машин, і при купівлі нових авто проблем не повинно бути тим більше. Дійсно цього не розумієте чи робите вигляд?
L
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:23

  L написав:Я думав, що не доведеться "розжовувати", але якщо потрібно, то прошу:
Ви нарікаєте на якість КрАЗів, я ж написав "з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"". Як на мене, це показує надійність цих машин, і при купівлі нових авто проблем не повинно бути тим більше. Дійсно цього не розумієте чи робите вигляд?

Ще раз.
Надійність шассі для бойової машини, особливо в сучасній війні з онлайн передачою цілевказання за допомогою, дронів та корнтрбатарейних радарів, є не менш важливою характеристикою чим власне точність та потужність засобу враження. Кожна секунда проведена на вогневій підвищує шанси на втрату цієї бойової одиниці.
Якщо надійність (не ремонтопригодність!) КрАЗів не задовільняє вимогам, то така шассі повинна бути замінена.

Наприклад шассі Смерчів і Ураганів один із самих ненадійних компонентів, і це призводить до втрат, як бойових, так і технічних коли бойова частина справна, але машине не бере участь у бойових діях тому що ремонтується шассі.

Це як з жигулями, ремонтопригодність, дешево і в гаражі, але надійність нижче плінтуса. Тому ні. :)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  L написав:Як на мене, це показує надійність цих машин, і при купівлі нових авто проблем не повинно бути тим більше. Дійсно цього не розумієте чи робите вигляд?
в неті є статистика поломок нових КРАЗів, які постачали в армію в 16-18 роках. Якість нижче плінтуса, на жаль.
Те, що КРАЗ вмер - це не зрада і пройоб держави. Це в першу чергу рукожопість керівництва і низька культура виробництва(яка частково є наслідком першого пункту). На жаль...
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 05 сер, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:28

То що тобі "злив" зараховувати? Чи буде відповідь?

  flyman написав:я навіть міг би підказати де

Підкажи))
Ти вже на бульбашів напав, чи плани змінились і тепер тільки на москву будеш стріляти Хаймарсами з свого підвалу?))
  Успіх написав:
  flyman написав:Якщо є зброя, нею тре завдавати максимальну шкоду ворогу

А давай трошки твій потік свідомості прикрию/зміню русло ;)

От ти пишеш - "якщо зброя є, то..." - можна і то, друге, і третє...
Ок.
А от якщо її нема?
Ну, не зовсім, але нема?
Ну можеш слово "нема", замінити на слово "мало", чи "займало" - тоді що?

Тобто - є умовно 1300км лінії фронту, для неї, щоб лише втримати оборону (підкреслюю - НЕ наступ, а втримати оборону), знову умовно, нехай потрібно 100 Хаймарсів з боєкомплектом на кожного, нехай по 200ракет.
А тепер УВАГА!
Уяви, що є 80 Хаймарсів і з комплектом по 100ракет на кожного!
І, тепер лише додай до уяви, що отака ситуація по кожній зброї - від ППО до танка, града і т.д.
Уявив?
Ну?
Що тоді? Як будеш діяти?
Теж гатити по бульбашах?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:37

Генерал считает что война закончится в декабре

Напомним,  что к началу запуска большого транзита, по имеющимся планам, должна закончится война или, как минимум, основной этап так называемой СВО с подведением итогов и прекращением военных действий, но как именно президент России Владимир Путин собирается добиться этого, пока большая загадка для всех участников будущего транзита.
https://t.me/generalsvr/994

Собственно это совпадает с моими прогнозами что крыса любой ценой хочет заморозить конфликт на текущих границах (или на админграницах Донецкой Луганской области). Скорее всего на Зеленского политически давят "партнёры" из Германии и возможно кто то ещё.
  flyman написав:Ви за Германію так переживаєте, часом не німець?
нет я яванец. Переживаю исключительно за яванских макак.
vitaliian
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