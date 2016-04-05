С газонюхами все понятно, но есть ещё связка Англия-США, у которых свои интересы )
мы кажется в ЕС просимся? ради членства в котором был майдан-2, потеря Крыма и ордло, разрыв экономических связей с рф и всё остальное включая текущую войну и Долярчика в окопе.
Игнорировать интересы Германии, но при этом хотеть в ЕС - слишком противоречивая позиция, на мой взгляд.
Хочешь или не хочешь с мнением Германии придётся считаться. А её мнение - переговоры и заморозка конфликта. Тут скрыт еще один, нюанс с замороженным конфликтом нас никто в ЕС не возьмет и инвестировать в Украину не будет. Жить в центре Европы в относительной изоляции (без собственных э.ресурсов и серьезного внешнего финансирования) в нашем случае так себе перспектива.
Поки у нас будуть "територіальні проблеми"(включаючи Крим) ніхто нас ні в НАТО ні в ЄС не візьме. Крапка. Потрібно або відмовлятись від територій або відвойовувати. *поняття "заморожений конфлікт" є штучне, воно юридично нечітке. Ключовим поняттям є "спірні території" - це поняття чітке і зрозуміле.
Південне Корея в ЄС?
Греція/Туреччина в НАТО (і там "спірні території" та "територіальні пробеми", представ). В Ірландії є спірна Північна Ірландія, нежданчик, так? Ірландія в ЄС.
Які спірні території? Що за маячня? Території окуповані РФ. Які ще "спірні"?
L написав:недавно бачив передачу, як з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"
воно то так, але якщо це допустимо до автомобілів постачання, то навряд чи ви захочете, щоб Вас в критичному стані евакуювала швидка, з якої зробили "ляльку" в гаражі. Аналогічно, ракету, вартісьтю в мільйон, між бойовими позиціями має переміщувати машина, яка не ламається, а не яку можна швидко зремонтувати. З "Богданою" - та ж історія. Відстрілялась і треба свялювати від відповіді - то міняти свічки запалювання наприклад - не найкращий час.
Я думав, що не доведеться "розжовувати", але якщо потрібно, то прошу: Ви нарікаєте на якість КрАЗів, я ж написав "з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"". Як на мене, це показує надійність цих машин, і при купівлі нових авто проблем не повинно бути тим більше. Дійсно цього не розумієте чи робите вигляд?
L написав:Я думав, що не доведеться "розжовувати", але якщо потрібно, то прошу: Ви нарікаєте на якість КрАЗів, я ж написав "з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"". Як на мене, це показує надійність цих машин, і при купівлі нових авто проблем не повинно бути тим більше. Дійсно цього не розумієте чи робите вигляд?
Ще раз. Надійність шассі для бойової машини, особливо в сучасній війні з онлайн передачою цілевказання за допомогою, дронів та корнтрбатарейних радарів, є не менш важливою характеристикою чим власне точність та потужність засобу враження. Кожна секунда проведена на вогневій підвищує шанси на втрату цієї бойової одиниці. Якщо надійність (не ремонтопригодність!) КрАЗів не задовільняє вимогам, то така шассі повинна бути замінена.
Наприклад шассі Смерчів і Ураганів один із самих ненадійних компонентів, і це призводить до втрат, як бойових, так і технічних коли бойова частина справна, але машине не бере участь у бойових діях тому що ремонтується шассі.
Це як з жигулями, ремонтопригодність, дешево і в гаражі, але надійність нижче плінтуса. Тому ні.
L написав:Як на мене, це показує надійність цих машин, і при купівлі нових авто проблем не повинно бути тим більше. Дійсно цього не розумієте чи робите вигляд?
в неті є статистика поломок нових КРАЗів, які постачали в армію в 16-18 роках. Якість нижче плінтуса, на жаль. Те, що КРАЗ вмер - це не зрада і пройоб держави. Це в першу чергу рукожопість керівництва і низька культура виробництва(яка частково є наслідком першого пункту). На жаль...
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 05 сер, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Підкажи)) Ти вже на бульбашів напав, чи плани змінились і тепер тільки на москву будеш стріляти Хаймарсами з свого підвалу?))
Успіх написав:
flyman написав:Якщо є зброя, нею тре завдавати максимальну шкоду ворогу
А давай трошки твій потік свідомості прикрию/зміню русло
От ти пишеш - "якщо зброя є, то..." - можна і то, друге, і третє... Ок. А от якщо її нема? Ну, не зовсім, але нема? Ну можеш слово "нема", замінити на слово "мало", чи "займало" - тоді що?
Тобто - є умовно 1300км лінії фронту, для неї, щоб лише втримати оборону (підкреслюю - НЕ наступ, а втримати оборону), знову умовно, нехай потрібно 100 Хаймарсів з боєкомплектом на кожного, нехай по 200ракет. А тепер УВАГА! Уяви, що є 80 Хаймарсів і з комплектом по 100ракет на кожного! І, тепер лише додай до уяви, що отака ситуація по кожній зброї - від ППО до танка, града і т.д. Уявив? Ну? Що тоді? Як будеш діяти? Теж гатити по бульбашах?
Напомним, что к началу запуска большого транзита, по имеющимся планам, должна закончится война или, как минимум, основной этап так называемой СВО с подведением итогов и прекращением военных действий, но как именно президент России Владимир Путин собирается добиться этого, пока большая загадка для всех участников будущего транзита. https://t.me/generalsvr/994
Собственно это совпадает с моими прогнозами что крыса любой ценой хочет заморозить конфликт на текущих границах (или на админграницах Донецкой Луганской области). Скорее всего на Зеленского политически давят "партнёры" из Германии и возможно кто то ещё.
flyman написав:Ви за Германію так переживаєте, часом не німець?
Переживаю исключительно за макак Фельдман парка. Они точно никому ничего не сделали.
andrijk777 написав:Віддача Херсону назад + заморозка - цілком прийнятний варіант і для Зе і для пу. Чого такий варіант нереальний? По-моєму цілком реальний
1. Херсон без боя никто назад не отдаст 2. Заморозка любых захваченных после 24.02 территорий это личный проигрыш Зеленского. "не смог защитить". 3. неизвестна реакция (на заморозку) военных ("за что мы воевали если как было на 1.04 так и заморозили бла бла бла"). Что может привести к внеплановой смене власти.
И не факт что новый президент не подпишет капитуляцию Минск -3
В наш Политикум теперь можно протащить кого угодно. Главное пообещать 4 тыс евро и миллиард деревьев.
Мы можем сражаться пока общество едино в понимании кто агрессор и что есть победа.
Если по этим вопросам начнутся разногласия, последствия станут неуправляемыми.
andrijk777 написав:*поняття "заморожений конфлікт" є штучне, воно юридично нечітке. Ключовим поняттям є "спірні території" - це поняття чітке і зрозуміле
жoпа есть а слова нет. Загуглите песенку. Это про замороженные конфликты.
L написав:Як на мене, це показує надійність цих машин, і при купівлі нових авто проблем не повинно бути тим більше. Дійсно цього не розумієте чи робите вигляд?
в неті є статистика поломок нових КРАЗів, які постачали в армію в 16-18 роках. Якість нижче плінтуса, на жаль.
В неті багато чого є, в т.ч. і роспропаганди. А можна посилання на цю страшну статистику, неймовірних поломок КрАЗ-63221. Двигун був москальський ЯМЗ - замінили на Deutz. Інші ключові вузли також імпортні, не гірші, ніж в Татри.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 05 сер, 2022 12:28, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Херсон без боя никто назад не отдаст 2. Заморозка любых захваченных после 24.02 территорий это личный проигрыш Зеленского. "не смог защитить". Ну и неизвестна реакция военных (за что мы воевали если как было на 1.04 так и заморозили)
Так ви не соромтесь - запитайте військових(тобто мене) А я скажу, що ще в травні - я б тут "рвав і метав", щоб гнати ворога за межі наших 30тилітніх кордонів! І ще в додачу, з декілька десятків ракет запустити по їхніх військових базах!
А тепер, якщо я бачу, що "колективний Захід" обісра... ой, зрадив мої сподівання/надії на їхню допомогу, то... - то сенс подальшої війни в такому ж руслі? Тобто - якщо є нарощені м'язи у нас, щоб хоч до Дніпра просунутись - то пробуємо/воюємо! Якщо ні - то сенс подальшої війни? Щоб колективний Захід грав шахи, а нами розмінювався як пішаками? Та я іпав таку війну!
Я не розумію, чому так багато людей вважає, що русня готова йти на переговори? Тому що Шрьодер так сказав? А впевнені, що це не ІПСО? Генерал свр - це в кращому випадку лохотрон. І гіршому - теж ІПСО. Русня наразі намагається наступати і сил її скоріш за все вистачить на ще на кілька років. Можливо трошки знизиться темп бойових дій, але це теж не факт...