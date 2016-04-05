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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1919192019211922
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:42

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:мы кажется в ЕС просимся? ради членства в котором был майдан-2, потеря Крыма и ордло, разрыв экономических связей с рф и всё остальное включая текущую войну и Долярчика в окопе.

Игнорировать интересы Германии, но при этом хотеть в ЕС - слишком противоречивая позиция, на мой взгляд.

Хочешь или не хочешь с мнением Германии придётся считаться. А её мнение - переговоры и заморозка конфликта. Тут скрыт еще один, нюанс с замороженным конфликтом нас никто в ЕС не возьмет и инвестировать в Украину не будет. Жить в центре Европы в относительной изоляции (без собственных э.ресурсов и серьезного внешнего финансирования) в нашем случае так себе перспектива.

Поки у нас будуть "територіальні проблеми"(включаючи Крим) ніхто нас ні в НАТО ні в ЄС не візьме. Крапка.
Потрібно або відмовлятись від територій або відвойовувати.
*поняття "заморожений конфлікт" є штучне, воно юридично нечітке. Ключовим поняттям є "спірні території" - це поняття чітке і зрозуміле.

Південне Корея в ЄС?

Греція/Туреччина в НАТО (і там "спірні території" та "територіальні пробеми", представ). В Ірландії є спірна Північна Ірландія, нежданчик, так? Ірландія в ЄС.

Які спірні території?
Що за маячня?
Території окуповані РФ. Які ще "спірні"?

Що ти мелеш?
Яке відношення має Корея до ЄС?
Греція/Туреччина вступили в НАТО в 1952 році. Проблема Кірпу виникла пізніше.
Ірландія не є членом НАТО. Є членом ЄС, але не можна рівняти Ірландію і Україну. Це небо і земля.
Придністров'я це окупована територія? Ні. Це "спірна територія".
andrijk777
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