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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:42
flyman написав: andrijk777 написав: vitaliian написав:
мы кажется в ЕС просимся? ради членства в котором был майдан-2, потеря Крыма и ордло, разрыв экономических связей с рф и всё остальное включая текущую войну и Долярчика в окопе.
Игнорировать интересы Германии, но при этом хотеть в ЕС - слишком противоречивая позиция, на мой взгляд.
Хочешь или не хочешь с мнением Германии придётся считаться. А её мнение - переговоры и заморозка конфликта. Тут скрыт еще один, нюанс с замороженным конфликтом нас никто в ЕС не возьмет и инвестировать в Украину не будет. Жить в центре Европы в относительной изоляции (без собственных э.ресурсов и серьезного внешнего финансирования) в нашем случае так себе перспектива.
Поки у нас будуть "територіальні проблеми"(включаючи Крим) ніхто нас ні в НАТО ні в ЄС не візьме. Крапка.
Потрібно або відмовлятись від територій або відвойовувати.
*поняття "заморожений конфлікт" є штучне, воно юридично нечітке. Ключовим поняттям є "спірні території" - це поняття чітке і зрозуміле.
Південне Корея в ЄС?
Греція/Туреччина в НАТО (і там "спірні території" та "територіальні пробеми", представ). В Ірландії є спірна Північна Ірландія, нежданчик, так? Ірландія в ЄС.
Які спірні території?
Що за маячня?
Території окуповані РФ. Які ще "спірні"?
Що ти мелеш?
Яке відношення має Корея до ЄС?
Греція/Туреччина вступили в НАТО в 1952 році. Проблема Кірпу виникла пізніше.
Ірландія не є членом НАТО. Є членом ЄС, але не можна рівняти Ірландію і Україну. Це небо і земля.
Придністров'я це окупована територія? Ні. Це "спірна територія".
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:22
sashaqbl написав:
Я не розумію, чому так багато людей вважає, що русня готова йти на переговори? Тому що Шрьодер так сказав? А впевнені, що це не ІПСО? Генерал свр - це в кращому випадку лохотрон. І гіршому - теж ІПСО.
Русня наразі намагається наступати і сил її скоріш за все вистачить на ще на кілька років.
Можливо трошки знизиться темп бойових дій, але це теж не факт...
Тому що є факт стамбульських переговорів. Є? Якщо б не хотіла - не вела б.
Є факт погіршення економічних показників через санкції. Поки це вроді не впливає на рейтинги влади в РФ, але це поки що. В СРСР також в 1989 владі вроді нічого не загрожувало, але економіка вже була в дупі і саме економіку(рівень життя) вважають основною причиною розвалу СРСР.
Наразі РФ впевнено йде шляхом Північної Кореї, але щось не думаю що така модель є мрією путіна.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:32
andrijk777 написав:
Що ти мелеш?
Рівень зацінив
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:39
Успіх написав: vitaliian написав:
Херсон без боя никто назад не отдаст 2. Заморозка любых захваченных после 24.02 территорий это личный проигрыш Зеленского. "не смог защитить". Ну и неизвестна реакция военных (за что мы воевали если как было на 1.04 так и заморозили)
Так ви не соромтесь - запитайте військових(тобто мене)
А я скажу, що ще в травні - я б тут "рвав і метав", щоб гнати ворога за межі наших 30тилітніх кордонів!
І ще в додачу, з декілька десятків ракет запустити по їхніх військових базах!
А тепер, якщо я бачу, що "колективний Захід" обісра... ой, зрадив мої сподівання/надії на їхню допомогу, то... - то сенс подальшої війни в такому ж руслі?
Тобто - якщо є нарощені м'язи у нас, щоб хоч до Дніпра просунутись - то пробуємо/воюємо!
Якщо ні - то сенс подальшої війни?
Щоб колективний Захід грав шахи, а нами розмінювався як пішаками?
Та я іпав таку війну!
Теперь уже "просто оставить как есть" не получится. Каждая из сторон свято верит и говорит про свою "победу на поле боя", и что противнику осталось немного.
Представьте, допустим сейчас Зе говорит, что "берем передышку" ("замораживаем"). Что скажут например порохоботы (при этом сидя со Львове или заграницей) ?
Востаннє редагувалось Грйс-мэн
в П'ят 05 сер, 2022 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:40
Успіх написав:
Тобто - якщо є нарощені м'язи у нас, щоб хоч до Дніпра просунутись - то пробуємо/воюємо!
Якщо ні - то сенс подальшої війни?
Успіх, якщо ти відпочиваєш, то це не означає, що інші не працюють;)
Вчора розвантажили ешелон з Криму та відправили на позиції у Херсонській області. Сьогодні їх розважають ЗСУ: вранці було авіа шоу біля Снігурівки, у Білозерці та Новій Каховці. В обід Діджей Хаймарс зробив трошкі дискотеку в Олешках та особливо в Новій Каховці, бо там багато орків. Отже, ще не вечір…
sashaqbl написав:
Я не розумію, чому так багато людей вважає, що русня готова йти на переговори?
Русня наразі намагається наступати...
Тому що напр., до Херсонської області прибув загін чеченців із завданням стримувати численні жести доброї волі.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:41
Успіх написав: vitaliian написав:
Херсон без боя никто назад не отдаст 2. Заморозка любых захваченных после 24.02 территорий это личный проигрыш Зеленского. "не смог защитить". Ну и неизвестна реакция военных (за что мы воевали если как было на 1.04 так и заморозили)
Так ви не соромтесь - запитайте військових(тобто мене)
А я скажу, що ще в травні - я б тут "рвав і метав", щоб гнати ворога за межі наших 30тилітніх кордонів!
І ще в додачу, з декілька десятків ракет запустити по їхніх військових базах!
А тепер, якщо я бачу, що "колективний Захід" обісра... ой, зрадив мої сподівання/надії на їхню допомогу, то... - то сенс подальшої війни в такому ж руслі?
Тобто - якщо є нарощені м'язи у нас, щоб хоч до Дніпра просунутись - то пробуємо/воюємо!
Якщо ні - то сенс подальшої війни?
Щоб колективний Захід грав шахи, а нами розмінювався як пішаками?
Та я іпав таку війну!
Когда реалии борятся с картинкой из голубого экрана, то реалии рано или поздно побеждают.
На фронте быстрее, в тылу(пока не потерял привычную работу) медленнее.
Что собственно поменялось с мая-апреля?
Тогда поставки в Украину ограничивали классом вооружения, сейчас количеством.
Можно было давать больше? Да легко.
Последние сомнения относительно целей Запада развеялись в мае, когда США подписали лендлиз с октября.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:45
antey1969 написав:
Последние сомнения относительно целей Запада развеялись в мае, когда США подписали лендлиз с октября.
Лендліз - це спосіб фінансування війни. А на схему поставок він принципово не впливає. Зараз нам дають зброю у якості допомоги. А з осені - в кредит... Тому те, що лендліз почнеться з наступного фінансового року - це скоріш плюс а не мінус.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:47
sashaqbl написав:
Я не розумію, чому так багато людей вважає, що русня готова йти на переговори?
Тоже не понимаю.
Если судить по инфе, открыто циркулирующей в медиапространстве, началу переговоров должны предшествовать некие указы Зеленского. Просто сказать "останавливаем боевые действия и начинаем переговоры" - уже не выйдет. Если доверять инфе что Зеленский обхитрил Путина в декабре 2019.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:50
sashaqbl написав: antey1969 написав:
Последние сомнения относительно целей Запада развеялись в мае, когда США подписали лендлиз с октября.
Лендліз - це спосіб фінансування війни. А на схему поставок він принципово не впливає. Зараз нам дають зброю у якості допомоги. А з осені - в кредит... Тому те, що лендліз почнеться з наступного фінансового року - це скоріш плюс а не мінус.
Лендліз - це якраз і є безплатно(але треба повернути), а не в кредит.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:54
fler написав:
вранці було авіа шоу біля
За авіа шоу - можна мені і не казати
Їх завжди чути)) Молодці!👍
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