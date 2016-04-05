|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:55
crumd написав:
Если доверять инфе что Зеленский обхитрил Путина в декабре 2019.
Якій такій інфі?
Це зі слів Богдана? Якщо так, то це не "обхитрил". Зе просто не виконав домовленостей, в силу того що Зе не цар, так як пу, і він не може робити все що хоче.
Думаю просто пу на щось сподівався, Зе ляпнув і пообіцяв йому(в силу недосвідченості), а виконати не зміг.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3934
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:02
andrijk777 написав: crumd написав:
Если доверять инфе что Зеленский обхитрил Путина в декабре 2019.
Якій такій інфі?
Це зі слів Богдана? Якщо так, то це не "обхитрил". Зе просто не виконав домовленостей, в силу того що Зе не цар, так як пу, і він не може робити все що хоче.
Думаю просто пу на щось сподівався, Зе ляпнув і пообіцяв йому(в силу недосвідченості), а виконати не зміг.
Янек обіцяв і відмовився в останній момент, не підписав.
Зе так само?))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25385
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:07
andrijk777 написав: crumd написав:
Если доверять инфе что Зеленский обхитрил Путина в декабре 2019.
Якій такій інфі?
Це зі слів Богдана? Якщо так, то це не "обхитрил". Зе просто не виконав домовленостей, в силу того що Зе не цар, так як пу, і він не може робити все що хоче.
Думаю просто пу на щось сподівався, Зе ляпнув і пообіцяв йому(в силу недосвідченості), а виконати не зміг.
Это была "мина замедленного действия" от По, для своего возможного сменщика.
"Соглашения" и были составлены в зрадной формулировке, и подписаны непонятно кем (гражданами Украины Душилиным и Кучмой?), и никем и ничем не ратифицированы. Поэтому выполнить их никакой адекватный украинец не мог ни с юридической, ни с моральной стороны.
Ещё одна мина - изменение Конституции по НАТО, который 100500 раз заявлял, что "не собирается брать Украину, но оставляет дверь открытой" (зачем? чтобы потроллить пу?)
Вот как минимум две мины, которые подорвались. При этом были абсолютно рукотворными и умышленными, и далеко не обязательными. На которых подорвалась Украина, и которые как минимум принесли огромный материальный ущерб, и ещё неизвестно чем закончатся.
Но зато гарантированно вызвали недовольство народа, и По может сказать: "смотрите, пока был я - всё было ок. А когда меня ушли - всё пошло по ..зде". Но "скромно умолчит", что спусковой механизм заложил именно он, чтобы подорвать своего сменщика, чтобы потом попробовать второй раз вернуться на трон
Плюс ещё куча деталей поменьше, направленных на ослабление Украины, но расписывать не буду, т.к. наверно сообщение и так удалят
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 512
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:09
andrijk777 написав:
Лендліз - це якраз і є безплатно(але треба повернути), а не в кредит.
лендліз - це не треба платити за втрачене. А за решту або платити або повертати.
А зараз нам передають безплатно, в рамках допомоги.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:09
sashaqbl написав:
Русня наразі намагається наступати і сил її скоріш за все вистачить на ще на кілька років..
и чего ждет? Могли бы уже Варшаву и Ригу брать, а они под Бахмутом топчатся.
sashaqbl написав:
Я не розумію, чому так багато людей вважає, що русня готова йти на переговори? Тому що Шрьодер так сказав? А впевнені, що це не ІПСО? Генерал свр - це в кращому випадку лохотрон. І гіршому - теж ІПСО.
Ну генерал вам ничего не должен, заведите своего кремлевского инсайдера пусть льёт вам честную и обьективную инфу. Что кишка тонка, тогда зачем критиковать то, что вы сами лучше них сделать не можете? Я так понимаю, покритиковал и покажи пример как нужно. А просто критиковать это уровень бабушки у подъезда.
Переговоры им нужны потому что война зашла в тупик. Орки теряют личный состав, склады с припасами, технику, авиацию при это не продвигаются. В чём вы видите смысл так воевать ещё несколько лет? Просто включить мозги.
И не надо генералов и Шрёдеров.
Заморозку они смогут выдать у себя там за победу, а топтание на месте 5-10 месяцев - нет. Первокласснику понятно, что если наступающая армия за 5 месяцев никуда не продвинулась, то либо противник очень сильный, либо их армия - мыльный пузырь.
Что лучше заморозить и объявить победу или продолжать войну без продвижения, обнуляя авторитет армии и власти.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 05 сер, 2022 14:19, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14249
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2060 раз.
- Подякували: 2906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:12
vitaliian написав:
Орки теряют личный состав, склады с припасами, технику, авиацию при это не продвигаются. В чём вы видите смысл так воевать ещё несколько лет?
1. И конца и края потокам оттуда не видно. Будут медленно "освобождать" километр за километром, до состояния Мариуполя или Попасной. Есть ли эти "годы" у Николаева и Харькова например?
2. А теперь сравните ресурсы Украины
Видите смысл?
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 512
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:14
Грйс-мэн написав: andrijk777 написав: crumd написав:
Если доверять инфе что Зеленский обхитрил Путина в декабре 2019.
Якій такій інфі?
Це зі слів Богдана? Якщо так, то це не "обхитрил". Зе просто не виконав домовленостей, в силу того що Зе не цар, так як пу, і він не може робити все що хоче.
Думаю просто пу на щось сподівався, Зе ляпнув і пообіцяв йому(в силу недосвідченості), а виконати не зміг.
Это была "мина замедленного действия" от По, для своего возможного сменщика.
"Соглашения" и были составлены в зрадной формулировке, и подписаны непонятно кем (гражданами Украины Душилиным и Кучмой?), и никем и ничем не ратифицированы. Поэтому выполнить их никакой адекватный украинец не мог ни с юридической, ни с моральной стороны.
Ещё одна мина - изменение Конституции по НАТО, который 100500 раз заявлял, что "не собирается брать Украину, но оставляет дверь открытой" (зачем? чтобы потроллить пу?)
Вот как минимум две мины, которые подорвались. При этом были абсолютно рукотворными и умышленными, и далеко не обязательными. На которых подорвалась Украина, и которые как минимум принесли огромный материальный ущерб, и ещё неизвестно чем закончатся.
Но зато гарантированно вызвали недовольство народа, и По может сказать: "смотрите, пока был я - всё было ок. А когда меня ушли - всё пошло по ..зде". Но "скромно умолчит", что спусковой механизм заложил именно он, чтобы подорвать своего сменщика, чтобы потом попробовать второй раз вернуться на трон
Плюс ещё куча деталей поменьше, направленных на ослабление Украины, но расписывать не буду, т.к. наверно сообщение и так удалят
Маячня якась.
Нехай Зе оприлюднить "Соглашения". Заодно і нашкодить По. Які проблеми?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3934
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:15
Грйс-мэн написав: vitaliian написав:
Орки теряют личный состав, склады с припасами, технику, авиацию при это не продвигаются. В чём вы видите смысл так воевать ещё несколько лет?
1. И конца и края потокам оттуда не видно
киселев тв? знаем слышали ваше "мы еще не начинали".
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14249
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2060 раз.
- Подякували: 2906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:16
andrijk777 написав:
Нехай Зе оприлюднить "Соглашения". Заодно і нашкодить По. Які проблеми?
Что за бред. Вы не знаете какие соглашения подписывали при каденции По, и кто их подписывал? Вам По не рассказывал?
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 512
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:18
vitaliian написав: Грйс-мэн написав: vitaliian написав:
Орки теряют личный состав, склады с припасами, технику, авиацию при это не продвигаются. В чём вы видите смысл так воевать ещё несколько лет?
1. И конца и края потокам оттуда не видно
киселев тв? знаем слышали ваше "мы еще не начинали".
Так если у них "ракет на 2-3 недели", а у нас "1млн армия" с лендлтзом - так в чём проблема освободить территории?
Понятно, что у них ресурсы конечны, не безлимитны. Но пока "ожидания и реальность" как-то расходятся
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 512
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|99703
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|460042
|
|
|1
|3428
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|